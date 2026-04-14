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ABSA realizará trabajos este miércoles 15 en el barrio Pacífico

Se ejecutarán trabajos sobre la red de agua en las intersecciones de la calle Moreno con Terrada y Viamonte.

Foto Archivo La Nueva.

Desde ABSA informan que este miércoles 15 de abril se realizarán tareas en el barrio Pacífico que corresponden a tareas sobre la red de agua del lugar.

Los trabajos se realizarán en las intersecciones de la calle Moreno con Terrada y Viamonte.

Las tareas requieren interrumpir el suministro temporalmente, afectando la zona delimitada por las calles Donado, Roca, Castelli/Berutti y Tucumán/Italia, mientras se desarrollen las mismas.

Por esta razón, se solicita a las personas usuarias de ese sector, realizar las reservas de agua a su alcance y reservar su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

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