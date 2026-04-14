Violencia en el Shopping: secuestran utilitario del sindicato de Empleados de Comercio

En el marco de la investigación por los graves incidentes ocurridos en el Bahía Blanca Plaza Shopping, personal de la comisaría Primera llevó adelante este martes un nuevo allanamiento. Tras una serie de tareas de inteligencia y trabajos encubiertos, los efectivos lograron el secuestro de un vehículo utilitario perteneciente al sindicato de Empleados de Comercio.

El procedimiento tuvo lugar en el complejo polideportivo de la mencionada organización gremial. Allí, las autoridades incautaron una Hyundai H-100 (dominio AB576DT), la cual —según las pruebas recolectadas en la causa— habría sido utilizada por el grupo de personas que protagonizó los actos de violencia el pasado 3 de abril en el centro comercial.

La medida fue solicitada por la comisaría Primera y arrojó un resultado "positivo" para los investigadores. Cabe destacar que la causa sumó gravedad en los últimos días, encontrándose actualmente recaratulada bajo los delitos de:violación de domicilio, privación ilegal de la libertad agravada y coacción agravada.

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Por estos mismos hechos ya se encuentra detenido Claudio Montiel, quien se desempeña como secretario adjunto de Empleados de Comercio.

La justicia busca determinar ahora el grado de participación de otros integrantes del sindicato y si el vehículo secuestrado hoy fue el medio logístico para el traslado de los elementos o las personas que participaron en el ataque.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevos allanamientos en las próximas horas bajo la supervisión de la fiscalía interviniente.