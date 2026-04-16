Messi compró un club de fútbol en España y ya es dueño de tres equipos

En su nueva versión empresarial, Lionel Messi se convirtió desde este jueves en el nuevo propietario del club Cornellá, que milita en la quinta división del fútbol español y que por estos días está peleando por no descender.

De esta manera, el capitán de la Selección argentina ya es dueño de tres instituciones en las que también figuran Deportivo LSM, en Uruguay, y el club Leones FC de Rosario, que juega en el ascenso de la Argentina.

“Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con la ciudad de Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Cataluña. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador blaugrana y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años”, subrayó el club en un comunicado.

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“La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo”, señala el escrito.

Actualmente, el Cornellá ocupa la tercera posición del grupo V de la Tercera RFEF, a cinco puntos del líder, el Manresa, y del ascenso directo. Si termina la temporada entre el segundo y el quinto puesto, el club recién adquirido por Leo Messi disputará las eliminatorias para subir a la Segunda RFEF. (TN)