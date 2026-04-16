Los Pumas 7s y Las Yaguaretés ponen primera esta noche en el Championship de seven

A la izquierda, el bahiense Santiago Álvarez Fourcade, capitán de Los Pumas 7s. A su lado, Paula Pedrozo, capitana de Las Yaguaretés.

Los seleccionados argentinos masculino y femenino de rugby seven iniciarán en la madrugada de este viernes su participación en el World Championship 2026, que se jugará en Hong Kong.

El certamen contará con la participación de 12 seleccionados masculinos y 12 femeninos (los ocho que participaron del SVNS Series más los cuatro que clasificaron del SVNS 2), y se consagrará como campeón de cada categoría el equipo que más puntos sume concluidas las tres etapas: Hong Kong (17 al 19 de abril), Valladolid (29 al 31 de mayo) y Bordeaux (5 al 7 de junio). En lo que respecta a la temporada que viene, los primeros ocho equipos de cada categoría disputarán el SVNS Series, mientras que los últimos cuatro buscarán la clasificación mediante los torneos del SVNS 2.

Los Pumas 7s serán capitaneados por el bahiense Santiago Álvarez Fourcade y vienen de finalizar en el 3º puesto en Nueva York, a mediados de marzo pasado. En el último partido hacia el podio, vencieron a Francia 26-10.

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En varones el elenco albiceleste jugará su primer partido este viernes a las 0.16 (hora de nuestro país) ante España. Luego el rival será Uruguay a las 3.23 y el tercero del grupo A será a las 23.39 del viernes ante Sudáfrica.

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora contarán con Santiago Álvarez Fourcade (capitán), Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Sebastián Dubuc, Luciano González, Matteo Graziano, Santiago Mare, Marcos Moneta, Eliseo Morales, Joaquín Pellandini, Gregorio Pérez Pardo, Santiago Vera Feld y Santino Zangara.

Los partidos serán televisados en nuestro país por Disney+.

También Yaguaretés

En la rama femenina del certamen Las Yaguaretés disputarán el primer encuentro de la etapa ante Francia por el grupo C, este jueves a las 23.30 (hora de nuestro país).

Los siguientes dos cotejos de la fase de grupos van el viernes: frente a Estados Unidos (2.57) y ante España (22.30).

Las dirigidas por Nahuel García contarán con Antonella Reding, Azul Medina, Candela Delgado, Cristal Escalante, Francesca Iacaruso, Josefina Padellaro, Malena Díaz, María Taladrid, Milagros Lecuona, Paula Pedrozo (capitana), Ruth Velázquez, Sofía González, Talía Rodich y Virginia Brígido.