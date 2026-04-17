RecomendadosOpenShow: los imperdibles de la cartelera local

Open Show presentó una selección de propuestas culturales y de entretenimiento en Bahía Blanca, con opciones para distintos públicos y géneros. La agenda incluye música, humor, danza y espectáculos infantiles que se presentarán en las próximas semanas en la ciudad.

1. El regreso del "Duende": Diego El Cigala. El martes 21 de abril, el Teatro Don Bosco recibe a una leyenda. Con su tour "Flamenco y Son", El Cigala propone un viaje íntimo donde las raíces de España se abrazan con los ritmos latinos. Un plan ideal para quienes buscan una noche apasionada y de primer nivel internacional para cortar la semana.



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2. Risas aseguradas: "Pirulo en el aire". El viernes 24 de abril, la propuesta es puramente terapéutica. Pirulo Valmaceda regresa con una aventura desopilante en el mundo de la TV. Es ese plan familiar por excelencia para compartir una carcajada que nos deje con el corazón liviano.



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3. Un clásico inolvidable: El Lago de los Cisnes sobre Hielo. La elegancia del ballet ruso se fusiona con la velocidad del patinaje artístico en una puesta en escena única con pista de hielo ecológica. Una oportunidad para vivir la magia de las grandes capitales sin salir de la ciudad.



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4. El homenaje al rock: Hernán Piquín presenta "Me verás volver". El sábado 2 de mayo, Hernán Piquín rinde tributo a Soda Stereo. Con 10 bailarines en escena y una narrativa muy humana, este show es una cita obligada para los amantes del rock nacional y la danza de alta calidad.



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5. Magia para los más chicos: Ídolas Doradas. El domingo 3 de mayo, el Don Bosco se llena de color con un mensaje inspirador. "Ídolas Doradas" combina música y canciones en un show infantil que resalta la importancia de creer en uno mismo. El cierre perfecto para un programa familiar.



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Desde Open Show señalaron que la propuesta busca acercar distintas alternativas de la cartelera local y ofrecer al público opciones para planificar sus salidas culturales.

La cartelera completa y la venta de entradas pueden consultarse en Ticket Bahía.