Indignante: se hicieron pasar por su hijo fallecido para intentar estafarlo

Un mal momento debió soportar en las últimas horas un vecino bahiense cuando delincuentes crearon una cuenta de WhatsApp utilizando la fotografía de su hijo fallecido hace casi tres años para intentar estafarlo.

"Es la segunda vez que pasa. Hace diez días sucedió algo similar con mi otro hijo Sebastián, cuando un tipo me contactó haciéndose pasar por él. Mi señora lo llamó, le hicimos saber que nos habíamos dado cuenta y quedó ahí. El miércoles a la mañana me ingresó un nuevo mensaje, pero lo que más me indignó era que tenía la foto de Leo y me escribió: `hola pa´. Cuando vi eso, además de dolerme mucho, decidí seguirle la charla para tener más datos", relató Roberto La Fico Guzzo a La Nueva.

Su hijo falleció a fines de 2023, como consecuencia de las graves lesiones que sufrió cuando el automóvil en el que circulaba volcó a la altura del kilómetro 832 de la ruta 3.

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Describió que fue intercambiando mensajes y que en determinado momento el estafador le dijo que necesitaba 388 mil pesos.

"Le dije que solo tenía 200 mil y me indicó que debía mandarle la plata a una chica, entonces me pasó un CBU al que debía dirigirlo. También me pidió si le podía mandar los contactos de otros integrantes de la familia".

El hombre mencionó que la línea telefónica utilizada tenía la característica de Bahía Blanca y la cuenta proporcionada pertenecía a la billetera virtual Claro Pay.

"Todos estos datos los guardé y con eso realicé la denuncia en la fiscalía", agregó.

Roberto advirtió que "a veces estas personas aprovechan que te agarran mal parado, con fotos de familiares, y los engañan para sacarles dinero".