OMIC: los reclamos del sistema financiero superan a las estafas virtuales

Crece la morosidad y la falta de capacidad de pago en tarjetas. / Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Guillermo D. Rueda [email protected] Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

La marcada preocupación por cuestiones vinculadas al sistema financiero, específicamente los conflictos con bancos y tarjetas de crédito debido al aumento de la morosidad y cargos no reconocidos, se constituye en la principal causa de reclamos presentadas ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de nuestra ciudad.

El dato es relevante, ya que en último tiempo las principales inquietudes estaban relacionadas con las estafas virtuales.

Los registros surgen de la presentación del informe del organismo correspondiente al período estival, que abarca desde el 11 de diciembre de 2025 hasta el 3 de marzo del corriente año. En total se contabilizaron 1.192 consultas.

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“El tema bancario y las cuestiones vinculadas al sistema financiero lideran el podio con 138 consultas; incluso por encima de las estafas virtuales”, dijo el Abog. Pablo Daguerre, titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).

“Se empieza a observar un crecimiento de la morosidad y la falta de capacidad de pago en tarjetas de crédito, billeteras virtuales, servicios públicos y empresas de telecomunicaciones, sumado a reclamos por ítems no previstos en los resúmenes de cuenta”, añadió.

En segundo lugar, con un total de 65 casos registrados entre enero y febrero, se ubicaron las estafas virtuales, una problemática que requiere atención permanente.

Abog. Pablo Daguerre, titular de la OMIC.

“La situación de las estafas es multicausal. Durante la temporada estival se dieron casos vinculados al alquiler de propiedades que, al final, terminaron siendo fraudes”, agregó el funcionario, en diálogo con La Nueva.

Asimismo, destacó que persisten modalidades como el envío de links fraudulentos para vaciar cuentas o la solicitud de préstamos a nombre de las víctimas, frecuentemente a través de redes sociales como Instagram, Facebook y Marketplace.

El tercer puesto del ranking lo ocupan las garantías de productos, con 64 consultas en el primer bimestre del año.

Según Daguerre, los consumidores acuden ante inconvenientes con productos nuevos: “Se procura el cambio del bien o el servicio técnico, algo que la empresa debe garantizar por ley”.

También se registró un pico de consultas por planes de ahorro para vehículos durante la primera semana de enero.

En cuanto a los servicios públicos, si bien hubo una presencia constante de reclamos por luz y por agua, el incremento no fue tan drástico como se preveía para la temporada. Y como la historia de nuestra ciudad ha reflejado en los últimos años.

Por otra parte, Daguerre reafirmó la misión del organismo que, se aclara, ofrece asesoramiento gratuito, en el horario de 8 a 13.

“Estos números reflejan que cada vez más vecinos confían en la oficina para asesorarse y hacer valer sus derechos. Nuestro compromiso es seguir trabajando con cercanía, profesionalismo y prevención”, sostuvo.

Daguerre asumió en la OMIC en diciembre último. Nació en la localidad pampeana de Colonia Barón y se recibió de abogado en la UBA. También es comunicador social por el Instituto Católico de Estudios Sociales de Buenos Aires (ICES) y periodista deportivo por Deportea. Fue concejal por la UCR en el período 2021-2025. Reside en Bahía Blanca desde 2009.

Semana de atención en sitios estratégicos

En el marco del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que se conmemora cada 15 de marzo, desde la OMIC local se programó una serie de actividades para la defensa y promoción de los derechos de los vecinos en su rol de consumidores.

Atención de la OMIC en la plaza de Villa Mitre.

“La fecha invitó a reflexionar sobre la importancia de contar con información clara, condiciones de trato digno y herramientas efectivas para resolver conflictos en las relaciones de consumo”, sostuvo Daguerre.

Así entonces, durante la última semana se concretaron jornadas de atención y asesoramiento a la comunidad en distintos puntos de la ciudad, desde las plazas Rivadavia y de Villa Mitre, hasta frente a las delegaciones municipales de las localiades de Ingeniero White y General Daniel Cerri.

Actividad en la plaza Rivadavia.

“Realizamos actividades junto a la gente para reafirmar nuestro compromiso, porque la tarea no se limita a la recepción y tramitación de reclamos, sino que trabajamos en la prevención, información y educación de los consumidores, entendiendo que una comunidad informada puede ejercer mejor sus derechos y tomar decisiones más seguras. Esa fue la idea de la propuesta”, concluyó Daguerre.