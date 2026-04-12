Presupuesto de la UNS para 2026: el 91 % se concentra en el pago de salarios

Entre grado y posgrado, la Universidad Nacional del Sur posee alrededor de 37.500 estudiantes. Fotos: Rodrigo García-La Nueva.

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Sur (UNS) oficializó la aprobación del presupuesto para el ejercicio del corriente año, fijando un monto total de 85.175 millones de pesos para garantizar el funcionamiento de la institución.

La planificación se basa en lo establecido por la Ley 27.798 de Presupuesto Nacional. La mayor parte de los recursos proviene del Tesoro Nacional (82.319 millones), complementados por 1.902 millones de ingresos propios y 935 millones de ahorros previos.

En cuanto a la distribución, el 91 % del presupuesto —casi 78 mil millones de pesos— se concentra en el pago de salarios. Desde el rectorado aclararon que estos montos para sueldos no son de libre disponibilidad, sino que el Estado nacional financia una planta de cargos específica que actualmente sostiene a unos 3.200 docentes universitarios, 1.436 preuniversitarios y casi 600 no docentes.

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El 9 % restante, que asciende a 7.454 millones de pesos, se asignó a los gastos de funcionamiento. Para este ejercicio, la Secretaría General de Planificación y Gestión Presupuestaria estableció incrementos diferenciados:

—7 % de aumento para gastos generales de las dependencias.

—15 % de suba para partidas prioritarias, como proyectos de investigación (PGI), extensión y becas, buscando mitigar el contexto de restricción de recursos.

Dentro de esta distribución, los 17 departamentos académicos y las escuelas recibirán 721 millones de pesos, mientras que los gastos centralizados sumarán 6.741 millones.

El presupuesto de la UNS refuerza políticas clave para la comunidad de 37.500 estudiantes de grado y posgrado y los 2.500 alumnos de escuelas preuniversitarias. Este es el detalle:

—Bienestar Universitario: dispondrá de 1.025 millones de pesos, de los cuales 712 millones se destinan a becas y subsidios, y 214 millones al comedor estudiantil.

—Ciencia y Tecnología: contará con $ 1.200 millones para financiar becas científicas, equipamiento y proyectos de investigación.

—Cultura y Extensión: recibirá $ 17 millones para proyectos de extensión y $ 6 millones para el programa de voluntariado.

La institución recordó que, en pos de la transparencia, todo el movimiento presupuestario puede consultarse de manera pública a través del sitio web datos abiertos de la universidad: datos.uns.edu.ar

En la actualidad, la UNS posee alrededor de 37.500 estudiantes de grado (y posgrado) distribuidos en 17 departamentos académicos. A ellos deben sumarse unos 2.500 estudiantes de las escuelas preuniversitarias.

La otra realidad

Más allá del cálculo del presupuesto 2026, desde la UNS han advertido la falta de financiamiento y la pérdida del poder adquisitivo salarial que afecta a las instituciones de educación superior, como consecuencia —entre otras circunstancias—de la no aplicación de la ley de financiamiento universitario aprobada en el año 2025 por el Congreso de la Nación.

De acuerdo con expresiones de los directivos de la UNS, los puntos críticos de la problemática son los siguientes:

—Insuficiencia de recursos y brecha presupuestaria: existe una diferencia entre lo que el sistema universitario necesita para funcionar y lo asignado por el Gobierno. Mientras que se requieren 7,2 billones de pesos, la ley de presupuesto solo contempla 4,8 billones.

—Atraso salarial crítico: tanto docentes como no docentes han sufrido una pérdida de aproximadamente el 50 % de su salario en los últimos dos años. Las actualizaciones salariales han quedado por debajo del impacto inflacionario real.

—Gastos de funcionamiento desactualizados: más allá de los sueldos, los fondos destinados al funcionamiento cotidiano de las instituciones están desactualizados, lo que genera consecuencias que trascienden lo salarial.

—Falta de reconocimiento de la inflación previa: el Gobierno propuso un incremento del 12,3 % en tres cuotas. Sin embargo, se advierte que esta cifra es insuficiente porque no reconoce el fuerte desfasaje producido en el año anterior y, además, busca eliminar cualquier referencia a la inflación en la normativa.

—Incumplimiento de la ley de financiamiento: se reclama la pronta implementación de la ley aprobada por amplia mayoría en el Congreso, la cual sí contempla el impacto inflacionario real (a diferencia de las políticas actuales del Ejecutivo).

—Falta de diálogo y paritarias: se denuncia que el Gobierno ha dejado de convocar a paritarias y que existe una falta de apertura por parte de la Secretaría de Educación y del Ministerio de Economía para atender las necesidades del sistema universitario, científico y tecnológico.