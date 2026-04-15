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Básquetbol.

Los Aviones Azules evitaron que los derribaran y terminaron volando alto en la LBB Bronce

Whitense remontó una desventaja de 19 puntos y le ganó como local a Fortín Club, por 73 a 66. Fue en el partido adelantado de la quinta fecha.

Lucha por el balón entre marcos Ruarte (W) y Rodrigo Mendía (FC). Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Después de un flojísimo comienzo, Los Aviones Azules de Whitense empezaron a despegar, haciendo "aterrizar" esta noche a Fortín Club (Pedro Luro), 73 a 66, en el partido adelantado de la quinta fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino". 

Luca Sensini le ganó la posición a Uriel Martínez.

La visita estableció amplias diferencias desde el inicio, con un 19-4 que fue ampliando, siendo la máxima diferencia de 19: 27-8, tras cerrar el primer cuarto 22-8.

Sebastián Dodero le señala el camino a sus jugadores.

De todos modos, con una gran remontada, el equipo que orienta Sebastián Dodero empezó a revertir el marcador, dominó en el segundo cuarto (25-13) y logró empatar en el tercero 45-45 (con parcial de 37-23).

A partir de ahí todo resultó sumamente parejo y Whitense empezó a construir la victoria restando poco más de dos minutos, estampando la máxima con el resultado final.

Franco Pentenero, la figura, acompaña a Rodrigo Osinaga evitando cometer falta.

La figura del local resultó Franco Pentero, con 26 puntos (7-13 en triples, 2-4 en dobles y 1-9 en libres), más 7 rebotes y 4 asistencias.

Francisco Cruz revierte ante la defensa de César Gorostegui.

Por su parte, Francisco Cruz completó 15 unidades (4-10 en triples, 1-2 en dobles y 1-4 en libres), más 7 rebotes y 6 asistencias.

Agustín Almirón se suspende en el aire.

En tanto, Agustín Almirón sumó 10 puntos, 4 recuperos, 3 asistencias y 3 rebotes.

Braian Ruiz, contenido por Uriel Martínez y Rubén Ocampos.

En el auriverde, Brian Ruiz aportó 14 unidades y 9 recobres; César Gorostegui completó 15 puntos y Giuliano Zaccara, 13.

 La síntesis:

Whitense (73): C. Nador (6), F. Cruz (15), M. Herbalejo (3), U. Martínez (4), G. Resler, fi; F. Pentenero (26), Agustín Almirón (10), R. Ocampos (3), M. Ruarte (6) y L. Robledo. DT: Sebastián Dodero.

Fortín Club (66): R. Osinaga (4), C. Gorostegui (15), G. Zaccara (13), L. Sensini (1), B. Ruiz (14), fi; W. Ruiz, J. Aispuro (5), J. Huenuqueo, R. Mendía (9), G. Tidei (5), R. Sánchez y B. Rodríguez. DT: Mario Zaccara.

Cuartos: Whitense, 8-22; 33-35 y 50-53.

Árbitros: Joaquín Irrazábal y Ariel Di Marco.

Cancha: Hugo López (Whitense).

El resto

La programación se completará el domingo con Bahiense del Norte B-Pellegrini, Sporting-Caza y Pesca (en Espora), Velocidad B-Sportivo B, Barracas-Bella Vista y Los Andes-Fútbol y Tenis.

Posiciones

1º) Pellegrini, 8 puntos (4-0)

1º) Whitense, 8 (3-2) (*)

3º) Sportivo B, 7 (3-1)

3º) Caza y Pesca, 7 (3-1)

3º) Bahiense B, 7 (3-1)

6º) Los Andes, 6 (2-2)

6º) Barracas, 6 (2-2)

6º) Sporting, 6 (2-2)

6º) Velocidad B, 6 (2-2)

10º) Fútbol y Tenis, 5 (1-3)

10º) Fortín Club, 5 (0-5) (*)

12º) Bella Vista, 4 (0-4)

(*) Tienen un partido más.

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