Liga Argentina: más resultados de los playoffs Sur con participación bahiense

El bahiense Gonzalo Torres fue el mejor jugador de Provincial en el debut. Foto: Liga Argentina.

Se disputaron anoche los primeros partidos de los playoffs de octavos de final de Conferencia Sur de la Liga Argentina de básquetbol, que tuvieron participación bahiense.

Provincial de Rosario le ganó a Deportivo Viedma por 78 a 72 como local, con gran actuación del bahiense Gonzalo Torres, el más valioso de la jornada.

El ala-centro fue uno de los dos máximos goleadores con 15 puntos (6-11 en dobles y 3-3 en libres). También bajó 6 rebotes, dio 2 asistencias y recuperó 7 pelotas en 38m54s, para cerrar su actuación con una valoración de +21. Y fue además el jugador de Provincial que más minutos tuvo en cancha.

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Enfrente tuvo a otro bahiense, el base Nicolás Paletta. El armador de Deportivo Viedma jugó 16m43s en los que contribuyó con 2 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y un recupero en 16m43s.

En el conjunto rionegrino el máximo goleador fue Luciano Cáceres, con 23 puntos.

Otro de los ganadores de la noche de playoffs Sur fue La Unión (Colón), que con importante cuota de puntos derrotó a Pico Football Club por 97 a 75.

El ganador tuvo cinco jugadores con doble dígito en puntos, siendo el principal anotador Álvaro Merlo, con 17 tantos.

En la visita Rodrigo Sánchez encabezó el goleo con 15 puntos.

También se jugaron cotejos por la Conferencia Norte, en donde los vencedores fueron San Isidro y Central Entrerriano.

Los cordobeses le ganaron a Salta Basket por 86 a 66 de local, con Nahuel Buchaillot como goleador con 16 unidades y la participación del bahiense Emilio Boyé (3 puntos en 3m38s).

En la visita, jugó el también bahiense Máximo Genitti (9m49s con 2 puntos). El goleador fue Bruno Abratte metió 16.

Los de Gualeguaychú se impusieron a Gimnasia (La Plata) por 90 a 84 también con la ventaja deportiva. Aquiles Montani descolló con 30 puntos para el triunfo entrerriano.

En Gimnasia el líder ofensivo fue Agustín Vergara, con 18.

Los segundos enfrentamientos se jugarán en mismas sedes mañana.

En tanto hoy van Lanús (1)-Quilmes (0), Barrio Parque (1)-Comunicaciones (0), Amancay (1)-Villa San Martín (0) y Sportivo Suardí (0)-Santa Paula (1).