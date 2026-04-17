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Panamá 2026.

Juegos Suramericanos: dos medallas de tiro con arco viajan para Bahía Blanca

Isabella Chorvat clasificó a la final por equipos mixtos y ganó la de bronce junto s su compañera de recurvo. "Es un honor y un orgullo estar acá representando a nuestro país y encima poder llegar a un podio", señaló.

Bianca e Isabella. Fotos: COA y La Nueva.

El tiro con arco es uno de los seis deportes que ya le entregó medallas a la Argentina, más allá de que se sumarán otros en los próximos días.

En ese sentido, la primera jornada de eliminaciones de la disciplina derivó en la clasificación de dos equipos a las finales:el recurvo masculino y el recurvo mixto; mientras que este jueves, la dupla femenina de recurvo alcanzó la medalla de bronce con Isabella Chorvat y Bianca González.

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En la prueba de equipos recurvo mixto, la dupla integrada por la actual tiradora del club Palihue y Gabriel Tonina tuvo un rendimiento sobresaliente en el inicio de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud.

En los cuartos de final venció a Paraguay por 6-0 (37-25, 36-31 y 34-33); luego, en las semifinales, el conjunto albiceleste superó a Chile por el mismo marcaor (36-35, 34-30 y 35-33), para asegurar una medalla y avanzar a la final del sábado a las 13.08 de nuestro país contra Perú.

También fue contundente la actuación argentina en la competencia de equipos recurvo masculino.

Thiago Barbieri y Gabriel Tonina vencieron en cuartos de final al local Panamá por 6-0 (36-14, 39-3 y 37-14) y más tarde, en las semifinales, se impusieron a Ecuador también por 6-0 (37-36, 38-35 y 36-32), accediendo así a la final del sábado a partir de las 12:49 ante Brasil.

Finalmente, el equipo recurvo femenino, integrado por Isabella Chorvat y Bianca González, logró la medalla de bronce.

En los cuartos de final, Argentina derrotó a Perú por 6-2 (29-30, 32-28, 36-31 y 36-27); mientras que en semis cayó con Colombia por 5–1 (31-34, 32-34 y 34-34).

Así, debió disputar el duelo por el tercer puesto ante Brasil, imponiéndose 6-0 (33-32,37-34 y 37-34).

"Fue una jornada hermosa, demandante y cansadora, pero siento que pudimos lograr un buen nivel", le dijo Isabella a La Nueva.

"Con  Colombia estuvimos muy cerca y cuando nos tocó enfrentar a Brasil nos dijimos 'ahora, vamos con todo', y terminamos ganando 6-0. Es un honor y un orgullo estar acá representando a nuestro país y encima poder llegar a un podio", agregó.

La historia de Isabella Chorvat, de Chaco a Bahía

Bianca, por su parte, sostuvo que debieron enfocarse en el tiro y dejar de lado el calor y la humedad que reina siempre en el ambiente.

"Teníamos que estar concentradas y una ayudando a la otra constantemente, lo mismo los chicos desde afuera", comentó.

"Fue importante pensar en la flecha que seguía, reiniciarse y no quedarse con un mal tiro porque no se puede cambiar un resultado pensando. Había que ir flecha a flecha, siempre enfocadas en la próxima", agregó.

"¡Es mi primera medalla sudamericana! Estoy muy feliz. Conseguí estar en el podio que es un montón", completó.

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