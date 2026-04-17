Los detalles de la denuncia de Ramiro Villalba sobre el atentado mafioso ocurrido en su casa

El exsecretario de Economía de la comuna, Ramiro Villalba, sufrió un violento atentado en su vivienda el pasado 10 de abril y la Justicia investiga el hecho. El incidente ocurrió en Lattanzio al 1.000 en el barrio Villa Belgrano.

Si bien por el momento no surgieron novedades respecto a la investigación a cargo de la fiscal Marina Lara, La Nueva accedió a la denuncia realizada por el exfuncionario horas después del incidente, donde se describen detalles del hecho.

Uno de los más impactantes es que una de sus hijas fue quien descubrió los orificios de bala en una de las puertas de su camioneta. Lo hizo mientras Villalba la llevaba a la escuela, horas después de los disparos.

En su relato en sede judicial, Villalba aclaró que cerca de las 2 de la madrugada escuchó una especie de martillazos y pensó que esos ruidos se habían producido en una medianera.

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En ese momento salió de su casa y en uno de sus vehículos encontró un papel con una amenaza. "Te llevaste toda la plata, te hiciste el garca, tenés 15 días para irte", decía el cartel de fondo blanco con letras negras

El exfuncionario tomó las llaves de su camioneta y decidió salir a dar una vuelta a la manzana y al no ver nada extraño en la zona estacionó de nuevo su vehículo y se acostó a dormir. En ese entonces se cruza con su vecino, Flavio Fuentes, a quien también le habían dejado un cartel con la misma amenaza.

Ya entrada la mañana una de sus hijas le avisa que había un orificio de bala, por lo cual decidió radicar la denuncia.

Cuando le consultaron si tenía alguna sospecha de quién podría haber efectuado los disparos Villalba dijo que no tiene enemigos y que creía que se podrían haber equivocado de persona.

También explica que dejó la función pública en el año 2015 y que su vecino --Fuentes-- permanece en la misma trabajando en el área de medioambiente.

Por último aseguró que cuando salió de su vivienda creyó haber visto unas luces que se dirigían de su Lattanzio hacia avenida Alem.

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