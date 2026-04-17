El pronóstico: así estará el tiempo este sábado en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este sábado 18 de abril una jornada con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 26 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será fresco a templado. El viento tendrá intensidad de leve del Noroeste. La visibilidad será buena.



En la tarde tendremos tiempo cálido tornándose inestable. El viento tendrá intensidad de leve con ráfagas de fuerte del Noroeste rotando al Oeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

La noche será inestable, mejorando y se estima para media noche una temperatura de 16 grados centígrados.