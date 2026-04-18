Intercambios en alza: la UNS afianza su proyección global

Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

La internacionalización académica se consolida como uno de los ejes estratégicos de la Universidad Nacional del Sur (UNS). A pesar de un contexto económico adverso, los programas de intercambio continúan en expansión y ofrecen a estudiantes locales y extranjeros la posibilidad de formarse en entornos diversos, con impacto tanto individual como institucional.

“Una movilidad internacional es una experiencia académica en la que estudiantes universitarios realizan parte de su formación en una institución extranjera”, explicó Lucas Costabel, subsecretario de Internacionalización de la UNS.

Estas experiencias pueden implicar desde cursar un cuatrimestre hasta desarrollar pasantías de investigación o prácticas en empresas, siempre en el marco de convenios de cooperación entre universidades.

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Más allá de lo académico, Costabel subrayó el valor formativo de estas instancias: “Permiten adquirir una mirada global, desarrollar habilidades interculturales y fortalecer la formación en otros contextos”.

En paralelo, señaló que para la universidad estos programas resultan clave para “fortalecer la internacionalización, consolidando vínculos con universidades socias y generando nuevas oportunidades de cooperación académica y de investigación”.

Reciprocidad

El funcionamiento de las movilidades se apoya en un principio central: la reciprocidad.

“Así como la UNS recibe estudiantes del exterior, estudiantes de la UNS realizan estancias en universidades de otros países”, indicó Costabel.

Sin embargo, reconoció que el actual contexto económico genera un desbalance: “En la Universidad Nacional del Sur se recibe un mayor número de estudiantes de los que se envían”.

Aun así, el sistema mantiene su lógica de compensación. Según explicó, “por cada estudiante que la UNS recibe, obtiene las mismas condiciones para sus estudiantes en el exterior”, lo que incluye, en algunos programas, cobertura de pasajes, alojamiento o alimentación.

Incluso, destacó que la universidad logra acceder a más oportunidades de financiamiento de las que otorga, gracias a becas internacionales como Erasmus+ y acuerdos bilaterales que no requieren reciprocidad.

Números en crecimiento

Luego del parate obligado por la pandemia, las movilidades presenciales se retomaron en 2022 y desde entonces muestran una evolución sostenida.

Ese año se registraron 30 estudiantes salientes y 70 entrantes. En 2023, la cifra creció a 49 salientes y 81 entrantes; en 2024 se contabilizaron 47 salientes y 62 entrantes; mientras que en 2025 se alcanzaron 66 salientes y 79 entrantes.

En este primer semestre de 2026, los números muestran una paridad poco habitual: 29 estudiantes de la UNS viajaron al exterior y 28 llegaron a Bahía Blanca.

En total, entre 2022 y el primer semestre de 2026, la UNS acumuló 541 movilidades internacionales de grado, con 221 estudiantes salientes y 320 entrantes.

Estos datos, además, no contemplan otras experiencias de internacionalización, como la participación de más de 50 estudiantes en Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo en los últimos cuatro años, las Escuelas de Verano, ni las movilidades de posgrado, docentes o de personal universitario.

Universidad atractiva

Consultado sobre las razones por las que estudiantes extranjeros eligen la UNS, Costabel remarcó una combinación de factores académicos y contextuales.

“La UNS ha logrado posicionarse como un socio confiable a nivel internacional gracias a años de trabajo sostenido”, afirmó.

En ese sentido, también destacó el rol de la ciudad.

“Bahía Blanca es una ciudad accesible y segura, algo que los estudiantes internacionales valoran mucho”.

A esto se suma una infraestructura universitaria que incluye residencias, comedor, transporte y actividades deportivas.

Diversidad de destinos

Las movilidades impactan en los 17 departamentos académicos de la UNS, lo que refleja su alcance transversal y los principales países de intercambio son Brasil, Colombia, España, Alemania y Francia, aunque también existen convenios con México, Chile, Uruguay, Estados Unidos, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Italia, Polonia, Suecia, Suiza, Portugal, Austria y República Checa, entre otros.

Hace pocos días, la UNS recibió a 28 estudiantes internacionales provenientes de nueve países: Francia, Italia, Colombia, Brasil, España, Suiza, Uruguay, Paraguay y Estados Unidos.

Los alumnos fueron recibidos en la Casa de la Cultura y cursarán materias en una amplia variedad de departamentos, desde Agronomía e Ingeniería hasta Humanidades y Ciencias de la Salud.

En agosto llegará otra camada de decenas de estudiantes a nuestra ciudad en el marco de estos programas, mientras que alumnos de la UNS partirán hacia universidades del exterior bajo los mismos acuerdos.

Aún en un contexto adverso, el sistema se sostiene y continúa ofreciendo oportunidades.

En palabras de Costabel, el desafío es claro: mantener y ampliar estos programas en un contexto complejo, sin perder de vista su valor estratégico para la formación de los futuros profesionales.