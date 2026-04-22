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La OMIC alerta por mails falsos sobre la línea 910 para bloquear celulares

 Estos mensajes forman parte de una maniobra de estafa digital (phishing), cuyo objetivo es inducir a las personas a ingresar en enlaces fraudulentos

Foto Archivo La Nueva.

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Bahía Blanca alerta a la comunidad por la circulación de correos electrónicos falsos que simulan provenir de organismos oficiales y hacen referencia a una supuesta línea *910 para el bloqueo de celulares robados o perdidos.

Desde la OMIC se advierte que estos mensajes forman parte de una maniobra de estafa digital (phishing), cuyo objetivo es inducir a las personas a ingresar en enlaces fraudulentos, donde se les solicita información personal, bancaria o se promueve la descarga de archivos maliciosos.

En este sentido, se recuerda que los procedimientos oficiales para bloquear equipos no se realizan a través de correos electrónicos con links, sino mediante canales formales como las compañías telefónicas o los organismos competentes.

El director de la OMIC, Pablo Daguerre, expresó:

“Es clave no ingresar a enlaces sospechosos ni brindar datos personales. Desde la OMIC trabajamos para que los vecinos estén informados y prevenidos, no para llegar cuando el daño ya está hecho”.

Recomendaciones para evitar caer en este tipo de estafas:

* No hacer clic en enlaces de correos electrónicos desconocidos.
* No compartir datos personales, claves ni información bancaria.
* Verificar siempre la autenticidad del remitente.
* Utilizar únicamente canales oficiales para cualquier gestión.

La OMIC continúa reforzando acciones de prevención, información y acompañamiento ante el crecimiento de este tipo de delitos digitales en la ciudad.

Ante cualquier duda o sospecha, se recomienda comunicarse con la OMIC a través de sus canales habituales o acercarse a sus oficinas.

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