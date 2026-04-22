Alerta Mundial en España: Lamine Yamal pateó un penal y salió lesionado en el triunfo del Barcelona

El delantero del Barcelona Lamine Yamal tuvo que retirarse del partido de hoy, en el que se enfrentaba al Celta de Vigo como local, luego de una lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda.

El atacante se tiró al suelo instantes después de convertir un penal y, luego de recibir atención médica, fue reemplazado y se dirigió directamente al vestuario.

Su gol le dio el triunfo al equipo “Culé”, que se impuso por 1 a 0 al Celta de Vigo y se encamina al bicampeonato en LaLiga: es puntero con 82 puntos y nueve de ventaja frente al Real Madrid, su principal perseguidor, a seis fechas del final del certamen.

Aunque ganó, sumó su octavo triunfo consecutivo por el torneo local, dejó atrás una dura eliminación contra el Atlético de Madrid en la UEFA Champions League y se acerca al título por segunda temporada consecutiva, fue una victoria agridulce para el Barcelona, por la lesión de su joven estrella.