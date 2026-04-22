Solita Silveyra compartió un video inédito de Luis Brandoni antes de una función de su última obra

Soledad Silveyra publicó un video inédito de Luis Brandoni previo a una función teatral y emocionó a todos. Los artistas protagonizaban la obra “¿Quién es quién?", en calle Corrientes, y compartieron escenario hasta el 9 de abril.

Este miércoles, la actriz subió una filmación en la que se la veía a ella en el camarín preparándose para salir a escena con su colega y amigo. “¿Quién es? ¿China esa?“, preguntó reparando en una imagen que su compañera tenía sobre el escritorio. Y agregó: ”Qué linda foto".

“Linda foto... Yo la miro que parece que me la voy a levantar, no sé”, comentó divertida Solita.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Y esa frase le dio pie a que contara una anécdota: "Un día estábamos en Carlos Paz y yo me había operado recién las lolas. Se me encapsuló una y se me quedó dura. Entonces yo le dije ‘¡China, mirá! ¡Es una piedra!’. Y me saca la mano y me dice ‘¡Pero, mija, vos estás loca! ¿Cómo me vas a hacer tocarte las te...?'".

Ambos se rieron y la recordaron con cariño. “Qué personaje...”, expresaron. Y Brandoni sumó: “Entretenida. Tenía siempre algo para contar”.

Antes de irse, el actor le comentó a su compañera: “Gran semana tenemos hoy, eh. Vamos a hacer como 2700 espectadores”.

“Bueno, no digas nada, vos. Esperemos”, le respondió la artista. Y a pura complicidad, él cerró: “Olvidate lo que dije”.

El video fue compartido en las redes sociales de Silveyra que expresó con cariño: “Ahora no tengo un ángel, sino dos: "La China y Beto".

El posteo no pasó inadvertido entre los usuarios que reaccionaron con tiernos mensajes de cariño.

“Los amo”, “Qué linda sos; qué divinos”, “Te quiero Solita. Te abrazo fuerte fuerte”, “Gracias por compartir estos momentos. Dos genios, dos ángeles que te van a cuidar siempre”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.

Soledad Silveyra fue a despedir a su gran amigo Luis Brandoni en la Legislatura porteña. Con las emociones a flor de piel, no dudó en destacar la pasión de su colega por la profesión y su compromiso político.

Además, valoró cómo hasta en sus últimos días lo dio todo por el teatro.

En diálogo con los medios presentes, contó cómo fue trabajar junto al actor en su última obra: ¿Quién es quién?, cuya última función fue el 9 de abril, un día antes del accidente que sufrió su compañero.

“Es un maestro, es un referente. Nos cuidábamos mucho los dos. Hicimos la última función y estaba bien. La que no estaba bien era yo”, contó al borde del llanto.

“Me había roto la cuarta vértebra lúmbar; él estaba espléndido. Ese jueves él me daba fuerzas a mí. Me decía que el escenario lo cura todo”, recordó. Y remarcó: “Me decía ‘yo no hago esta obra de teatro y me muero’”.

Además, se refirió a la trayectoria política del protagonista de películas como Esperando a la Carroza y La Odisea de los Giles.

“Era el mejor de todos, tenía mucha honestidad, nunca renunció a lo que creía. Algunos dicen que era facho, pero no era facho. Como buen radical de esa época, no quería a los peronistas”, describió. (Fuente: TN).