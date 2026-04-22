Cuáles son las calles que estarán cortadas al tránsito este jueves en Bahía
Habrá interrupciones totales y parciales en distintos puntos de la ciudad por obras particulares y trabajos de bacheo.
Diversos cortes de calles se llevarán a cabo este jueves en la ciudad debido a tareas de mantenimiento vial y obras particulares.
Las interrupciones afectarán distintas zonas y franjas horarias, por lo que se solicita a los conductores prever desvíos y respetar la señalización.
El corte más extenso se registrará entre las 7 y las 19 en Fuerte Argentino al 900, donde se desarrollarán obras particulares.
En tanto, los trabajos de bacheo comenzarán de 8 a 12 en la intersección de Emilio Rosas y México.
Por la tarde, las tareas continuarán de 13 a 15 en Ecuador y Nueva Provincia y, luego, de 15 a 18 en Tierra del Fuego, entre Ecuador y Venezuela.
Desde el municipio indicaron que los cortes serán totales mientras duren las intervenciones, por lo que se recomienda evitar las zonas afectadas y optar por recorridos alternativos.