Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

La ciudad.

Cuáles son las calles que estarán cortadas al tránsito este jueves en Bahía

Habrá interrupciones totales y parciales en distintos puntos de la ciudad por obras particulares y trabajos de bacheo.

Archivo La Nueva.

Diversos cortes de calles se llevarán a cabo este jueves en la ciudad debido a tareas de mantenimiento vial y obras particulares.

Las interrupciones afectarán distintas zonas y franjas horarias, por lo que se solicita a los conductores prever desvíos y respetar la señalización.

El corte más extenso se registrará entre las 7 y las 19 en Fuerte Argentino al 900, donde se desarrollarán obras particulares.

En tanto, los trabajos de bacheo comenzarán de 8 a 12 en la intersección de Emilio Rosas y México.

Por la tarde, las tareas continuarán de 13 a 15 en Ecuador y Nueva Provincia y, luego, de 15 a 18 en Tierra del Fuego, entre Ecuador y Venezuela.

Desde el municipio indicaron que los cortes serán totales mientras duren las intervenciones, por lo que se recomienda evitar las zonas afectadas y optar por recorridos alternativos.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Fútbol.
Seguridad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE