Cuáles son las calles que estarán cortadas al tránsito este jueves en Bahía

Diversos cortes de calles se llevarán a cabo este jueves en la ciudad debido a tareas de mantenimiento vial y obras particulares.

Las interrupciones afectarán distintas zonas y franjas horarias, por lo que se solicita a los conductores prever desvíos y respetar la señalización.

El corte más extenso se registrará entre las 7 y las 19 en Fuerte Argentino al 900, donde se desarrollarán obras particulares.

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En tanto, los trabajos de bacheo comenzarán de 8 a 12 en la intersección de Emilio Rosas y México.

Por la tarde, las tareas continuarán de 13 a 15 en Ecuador y Nueva Provincia y, luego, de 15 a 18 en Tierra del Fuego, entre Ecuador y Venezuela.

Desde el municipio indicaron que los cortes serán totales mientras duren las intervenciones, por lo que se recomienda evitar las zonas afectadas y optar por recorridos alternativos.