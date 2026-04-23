Proyectarán “Cándida millonaria” en un homenaje a Niní Marshall

El próximo lunes 27 de abril a las 18 se realizará un homenaje a Niní Marshall en el marco del ciclo cultural “Historia y Tango en el Cine”.

La actividad tendrá lugar en el Auditorio de la Cooperativa Obrera (Zelarrayán 560) y será con entrada libre y gratuita.

En esta oportunidad se proyectará la película “Cándida millonaria”, estrenada en 1941 y dirigida por Luis Bayón Herrera. El film, basado en una obra de Pedro E. Pico, cuenta con un elenco integrado por Alberto Bello, Osvaldo Miranda, Armando Bo, Pedro Vargas y Regina Laval, entre otros.

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La historia gira en torno a un empresario argentino que decide casarse con su empleada doméstica de origen gallego, lo que genera conflictos con su entorno familiar.

La jornada incluirá una presentación a cargo del gestor cultural José Valle, quien propondrá un espacio de intercambio con el público sobre el legado de figuras del espectáculo argentino.

Niní Marshall desarrolló una extensa trayectoria en radio, cine y teatro, y participó en 38 películas en Argentina, México y España. Entre sus personajes más conocidos se encuentran Catita, Doña Pola, Mónica Bedoya Hueyo y Cándida.