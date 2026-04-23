Barcelona confirmó qué lesión sufrió Lamine Yamal y fue contundente respecto al Mundial

El FC Barcelona confirmó hoy la lesión de su estrella Lamine Yamal, quien se retiró del campo ayer, tras meter (de penal) el gol del triunfo ante Celta de Vigo.

Esta mañana, la institución catalana confirmó el estado de salud del joven de 18 años y fue contundente con respecto a su participación en el próximo Mundial.

*Comunicado médico

Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial.