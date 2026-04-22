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Detuvieron en Villa Mitre a un prófugo de la justicia de Trelew

Está vinculado a una causa por robo automotor. También tiene antecedentes de haber participado en una balacera.

Personal policial detuvo, durante un operativo llevado a cabo en Brown al 1600, a un prófugo de la justicia de Trelew por una causa vinculada al robo automotor. 

Marcos Daniel Ceballos, de 30 años, también tiene el antecedente de haber participado en 2018 de una balacera, en aquella ciudad, donde una persona fue gravemente herida por lo que había quedado imputado por el delito de tentativa de homicidio.

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El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la comisaría Primera a raíz de diferentes denuncias de vecinos del sector. Señalaban que en ese terreno descampado "se juntaban personas a consumir alcohol y estupefacientes".

La captura del hasta ahora prófugo se produjo luego de ser reducido al intentar escapar ante la presencia de los oficiales. Fue trasladado a la comisaría Primera donde permanecerá  alojado.

Además de los hechos mencionados, Ceballos posee un amplio listado de antecedentes por delitos contra la propiedad y a mano armada.

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