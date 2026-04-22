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El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 23 de abril en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 23 de abril una jornada con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 23 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será frío y soleado, templándose, con viento leve del sector noroeste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo se prevé templado y soleado, con viento moderado del sector noroeste. El índice UV será normal y la visibilidad se mantendrá buena.

La noche, finalmente, se presentará fresca y algo ventosa, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 15 grados centígrados.
 

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