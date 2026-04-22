El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 23 de abril una jornada con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 23 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será frío y soleado, templándose, con viento leve del sector noroeste y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo se prevé templado y soleado, con viento moderado del sector noroeste. El índice UV será normal y la visibilidad se mantendrá buena.

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La noche, finalmente, se presentará fresca y algo ventosa, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 15 grados centígrados.

