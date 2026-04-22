Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este miércoles todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.407,09 para la venta y de $1.355,18 para la compra en Bahía Blanca, registrando una suba de 0,21% en relación al cierre del martes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.430,00 (+0,35%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.410,00 (0,00%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.820,00 (0,00%); el MEP cotiza a $1.419,09 (+0,30%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.469,65 (+0,25%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 533 puntos básicos (+0,30%).