Por amenazas en una escuela, aprehenden a un menor y encuentran armas y marihuana

Un menor fue capturado durante la jornada del jueves a partir de una serie de investigaciones por pintadas con amenazas en un establecimiento educativo. Además, en un allanamiento realizado en su hogar, se secuestraron armas y plantas de marihuana.

Todo comenzó luego de una denuncia realizada por directivos de la Escuela de Educación Secundaria Nº 11 César Milstein, ubicada en Villa Delfina. En ese lugar se había encontrado una serie de pintadas que rezaban "tiroteo próximamente".

Así, a partir de tareas investigativas, personal de la comisaría Sexta encontró que uno de los estudiantes de la institución educativa compartía —en sus redes sociales— fotos en las que se lo veía posando con varias armas de fuego.

Por esto, el Juzgado de Garantías del Joven N° 2 emitió una orden de allanamiento para el domicilio donde habita el joven.

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En ese lugar se secuestró un arma de fabricación casera, tipo "tumbera", y su teléfono celular. También se encontraron tres plantas de marihuana de más de 2 metros de altura.

Tanto el joven como dos mayores que se encontraban en el lugar fueron aprehendidos por resistencia a la autoridad, tenencia de armas y tenencia de estupefacientes.