Allanaron una casa por un robo y recuperaron una pava eléctrica

Una pava eléctrica y dos camisetas de fútbol fue el balance de un allanamiento llevado a cabo en la tarde del jueves por personal de la comisaría Cuarta en inmediaciones de Villa Libre.

El operativo se dio por el robo en una obra en construcción en Rosales y Rincón, a partir del análisis de las cámaras de seguridad.

En las imágenes se observa a dos menores que serían los autores del hecho, vestidos con ropas que fueron encontradas en la vivienda en cuestión. También se recuperó una pava eléctrica que habría sido robada del lugar.

Más allá de la recuperación de estos elementos, en el operativo no se encontró a ninguna persona en la casa allanada.