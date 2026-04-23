Cayó un hombre acusado de abusar de hijas, sobrinas y una hermana

El acusado, en principio, fue trasladado a la comisaría Séptima.

Un hombre de 54 años fue detenido en las últimas horas acusado de abusar sexualmente de hijas, sobrinas y una hermana.

Al acusado, que no fue identificado para preservar a las víctimas, lo capturó personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría Séptima en un domicilio ubicado en inmediaciones del barrio Fonavi, el que está ubicado sobre la calle Castelli.

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La medida fue dispuesta por orden del Juzgado de Garantías Nº 1, a partir del pedido de la UFIJ Nº 14, en el marco de una causa caratulada como abuso sexual agravado por ser con acceso carnal.

Se informó que en caso de llegar al juicio, y ser acreditados los delitos, el acusado podría recibir una pena que superaría los 30 años de prisión.

Embarazo

Según la causa, los hechos se produjeron entre 2015 y el primer semestre de 2016 en el domicilio del hombre, donde convivían de manera momentánea con sus sobrinas, ya que una de ellas, de 18, no tenía dónde vivir. En ese lugar, el acusado la forzó y accedió de manera carnal en reiteradas oportunidades.

Producto de estos hechos, la víctima quedó embarazada y su bebé nació a fines de 2016.

Además, entre 2009 y 2014 en diferentes domicilios de Bahía Blanca, el acusado aprovechó la confianza y superioridad derivada de su parentesco con otra sobrina, quien tenía entre 11 y 16 años, para someterla a distintas situaciones abusivas que se repitieron a lo largo del tiempo.

El detenido fue indagado, se le hicieron conocer los hechos por los cuales se lo acusa, decidió no prestar declaración y quedó imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado y abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal en tentativa, ambos en concurso real de delitos.

Fuentes de la investigación informaron que las maniobras abusivas también habrían sido sufridas por las hijas y una hermana del acusado.