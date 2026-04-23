Un detenido tras un allanamiento por el robo de una moto

Personal policial detuvo a una persona y recuperó elementos vinculados al robo de una moto que había sido denunciado este lunes.

Luego del procedimiento llevado a cabo en Huaura 852, se pudo capturar a Aitor Eber Pérez, de 34 años.

Allí se recuperó la Keller KN110 cc, color roja, junto a plásticos y elementos que se habían llevado de un domicilio de Newton y Provincias Unidas.

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La diligencia la realizó personal de la comisaría Cuarta con apoyo de la policía motorizada y autorizada por el Juzgado de Garantías número 4.

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca.