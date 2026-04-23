Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

La ciudad.

Un detenido tras un allanamiento por el robo de una moto

El rodado había sido denunciado como sustraído el lunes.

Personal policial detuvo a una persona y recuperó elementos vinculados al robo de una moto que había sido denunciado este lunes.

Luego del procedimiento llevado a cabo en Huaura 852, se pudo capturar a Aitor Eber Pérez, de 34 años.

Allí se recuperó la Keller KN110 cc, color roja, junto a plásticos y elementos que se habían llevado de un domicilio de Newton y Provincias Unidas.

La diligencia la realizó personal de la comisaría Cuarta con apoyo de la policía motorizada y autorizada por el Juzgado de Garantías número 4.

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
Deportes.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE