Pampas visita a Dogos XV en el inicio de la novena fecha del Súper Rugby Américas

Encabeza la llegada de primeras líneas Marcos Camerlinckx mate en mano. A la derecha de la imagen el bahiense Nahuel Zunini y atrás, a la izquierda, Francisco Lusarreta. Foto: prensa UAR.

La novena fecha del Súper Rugby Américas 2026 abre juego este viernes con uno de los partidos más esperados: Pampas visitará a Dogos XV desde las 20, en Córdoba Athletic.

El árbitro del encuentro será el rosarino Damián Schneider, mientras que sus asistentes serán el bonaerense Simón Larrubia y el cordobés Agustín Altabe. El duelo será transmitido por ESPN y Disney+.

La franquicia bonaerense llega como único líder del certamen y con siete victorias al hilo, mientras que el equipo cordobés viene de vencer 48-19 a Cobras Brasil en condición de visitante.

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Vale destacar que ya se enfrentaron en la primera rueda en Buenos Aires, en donde Dogos se quedó con el triunfo por 36-34.

En el caso de Pampas y como viene ocurriendo en los últimos partidos, los bahienses Francisco Lusarreta y Nahuel Zunini estarán a disposición entre los relevos para aportar tackle y energía en el complemento.

Además, según informó prensa de UAR, habrá tres cambios en relación al quince que enfrentó a Yacaré XV el último viernes. En cuanto a los forwards, reaparecerá Augusto Cabano Wall como titular en lugar de Lucas Moresco, que irá al banco de suplentes. En lo que respecta a los backs habrá nuevamente cambio de wings, ya que Santiago Cordero y Santiago Pernas estarán entre los titulares en lugar de Jerónimo Ulloa e Ignacio Díaz, respectivamente.

Cómo seguirá la 8ª

La fecha continuará el sábado con Yacaré XV-Selknam a las 20 (dirige Esteban Filipanics) y el domingo con Cobras Brasil-Capibaras XV desde las 15 (Francisco González) y Tarucas-Peñarol desde las 18 (Tomás Bertazza).

Resultados previos

En la octava fechas los resultados fueron los siguientes: Pampas 31-Yacaré XV 14, Selknam 37-Tarucas 13, Cobras Brasil 19-Dogos XV 48 y Peñarol 32-Capibaras XV 38.

Formación de Pampas

Para enfrentar a Dogos XV, Pampas se alistará de la siguiente manera:

MEDRANO, Matías

BOTTAZZINI, Ignacio

CAMERLINCKX, Marcos

FERNÁNDEZ CRIADO, Rodrigo

TOLEDO, Marcelo

CABANO WALL, Augusto

SANTARELLI, Faustino

BERNASCONI, Juan Pedro

MARGUERY, Lucas (capitán)

FARISÉ, Bautista

CORDERO, Santiago

LEDESMA, Felipe

FRAGA, Agustín

PERNAS, Santiago

WADE, Tobías

En el banco de suplentes se ubicarán: 16. LUSARRETA, Francisco, 17. ZUNINI, Nahuel, 18. BERARDI CALVO, Ramiro, 19. SLUGA, Francisco, 20. PENOUCOS, Juan, 21. MORESCO, Lucas, 22. LAVAYÉN, Alejo y 23. RENTHEL, Estanislao.