Bahía Blanca |

Deportes.

Liga Nacional: con participación bahiense, comienzan este viernes los playoffs Reclasificación

Ferro (Jano Martínez y el pringlense Valentín Bettiga) abre la jornada con ventaja deportiva ante Peñarol, a las 20.

Jano Martínez terminó la fase regular con promedios de 7,8 puntos, 3,4 rebotes y 3,7 asistencias en 38 juegos. Foto: La Liga Contenidos.

Con participación bahiense, la Reclasificación de La Liga Nacional 2025/26 ya tiene todo listo para su inicio.

Hoy se jugarán los primeros partidos de esta instancia que dará a los participantes (del 5º al 12º inclusive) la posibilidad de seguir subiendo hacia cuartos de final, en la lucha por el campeonato 2025-26.

Recordamos que esperan rivales de esta instancia Quimsa (1º), Gimnasia Comodoro Rivadavia (2º), Regatas Corrientes (3º) y Oberá TC (Misiones).

Las llaves serán al mejor de cinco juegos y en el formato de 2-2-1.

Las series de Reclasificación arrancan hoy con Ferro-Peñarol y La Unión-Independiente (Oliva). La actividad continuará mañana, con Boca recibiendo a San Martín y Obras Basket a Instituto.

Recordamos que Ferro cuenta con Jano Martínez y Valentín Béttiga, mientras que Independiente tiene a Valentín Duvanced y Boca a Lucas Faggiano.

Este es el prorgama (*):

Juego 1

Hoy | 20hs.

Ferro Carril Oeste vs. Peñarol de Mar del Plata

Estadio: Héctor Etchart | TV: DSports.

Hoy | 21

La Unión de Formosa vs. Independiente de Oliva

Estadio: Cincuentenario | TV: Basquet Pass

Mañana | 11.30

Boca Juniors vs. San Martín de Corrientes

Estadio: Luis Conde | TV: TyC Sports

Mañana | 20.30

Obras Basket vs. Instituto

Estadio: Templo del Rock | TV: Basquet Pass

Juego 2

Domingo | 20.30

Ferro Carril Oeste vs. Peñarol de Mar del Plata

Estadio: Héctor Etchart | TV: Basquet Pass

Domingo | 21

La Unión de Formosa vs. Independiente de Oliva

Estadio: Cincuentenario | TV: Basquet Pass

Lunes | 20.30

Obras Basket vs. Instituto

Estadio: Templo del Rock | TV: Basquet Pass

Lunes | 22

Boca Juniors vs. San Martín de Corrientes

Estadio: Luis Conde | TV: TyC Sports

Juego 3

Jueves 30 | 21

Instituto vs. Obras Basket

Estadio: Ángel Sandrín | TV: DSports

Jueves 30 | 21

Peñarol de Mar del Plata vs. Ferro Carril Oeste

Estadio: Islas Malvinas | TV: Basquet Pass

Jueves 30 | 21.30

Independiente de Oliva vs. La Unión de Formosa

Estadio: El Gigante de la Ruta 9 | TV: Basquet Pass

Jueves 30 | 21.30

San Martín de Corrientes vs. Boca Juniors

Estadio: Raúl Argentino Ortiz | TV: Basquet Pass

(*) La programación de los posibles cuartos y quintos juegos se anunciarán posteriormente.

