Liga Nacional: con participación bahiense, comienzan este viernes los playoffs Reclasificación
Ferro (Jano Martínez y el pringlense Valentín Bettiga) abre la jornada con ventaja deportiva ante Peñarol, a las 20.
Con participación bahiense, la Reclasificación de La Liga Nacional 2025/26 ya tiene todo listo para su inicio.
Hoy se jugarán los primeros partidos de esta instancia que dará a los participantes (del 5º al 12º inclusive) la posibilidad de seguir subiendo hacia cuartos de final, en la lucha por el campeonato 2025-26.
Recordamos que esperan rivales de esta instancia Quimsa (1º), Gimnasia Comodoro Rivadavia (2º), Regatas Corrientes (3º) y Oberá TC (Misiones).
Las llaves serán al mejor de cinco juegos y en el formato de 2-2-1.
Las series de Reclasificación arrancan hoy con Ferro-Peñarol y La Unión-Independiente (Oliva). La actividad continuará mañana, con Boca recibiendo a San Martín y Obras Basket a Instituto.
Recordamos que Ferro cuenta con Jano Martínez y Valentín Béttiga, mientras que Independiente tiene a Valentín Duvanced y Boca a Lucas Faggiano.
Este es el prorgama (*):
Juego 1
Hoy | 20hs.
Ferro Carril Oeste vs. Peñarol de Mar del Plata
Estadio: Héctor Etchart | TV: DSports.
Hoy | 21
La Unión de Formosa vs. Independiente de Oliva
Estadio: Cincuentenario | TV: Basquet Pass
Mañana | 11.30
Boca Juniors vs. San Martín de Corrientes
Estadio: Luis Conde | TV: TyC Sports
Mañana | 20.30
Obras Basket vs. Instituto
Estadio: Templo del Rock | TV: Basquet Pass
Juego 2
Domingo | 20.30
Ferro Carril Oeste vs. Peñarol de Mar del Plata
Estadio: Héctor Etchart | TV: Basquet Pass
Domingo | 21
La Unión de Formosa vs. Independiente de Oliva
Estadio: Cincuentenario | TV: Basquet Pass
Lunes | 20.30
Obras Basket vs. Instituto
Estadio: Templo del Rock | TV: Basquet Pass
Lunes | 22
Boca Juniors vs. San Martín de Corrientes
Estadio: Luis Conde | TV: TyC Sports
Juego 3
Jueves 30 | 21
Instituto vs. Obras Basket
Estadio: Ángel Sandrín | TV: DSports
Jueves 30 | 21
Peñarol de Mar del Plata vs. Ferro Carril Oeste
Estadio: Islas Malvinas | TV: Basquet Pass
Jueves 30 | 21.30
Independiente de Oliva vs. La Unión de Formosa
Estadio: El Gigante de la Ruta 9 | TV: Basquet Pass
Jueves 30 | 21.30
San Martín de Corrientes vs. Boca Juniors
Estadio: Raúl Argentino Ortiz | TV: Basquet Pass
(*) La programación de los posibles cuartos y quintos juegos se anunciarán posteriormente.