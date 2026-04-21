Condenan a un hombre a 8 años de prisión por abusar de su sobrino

El Tribunal en lo Criminal N° 2 condenó a un hombre a la pena de 8 años de prisión por haber abusado de su sobrino en nuestra ciudad.

Según la causa, investigada por la UFIJ Nº 14 a cargo del fiscal Marcelo Romero Jardín, los hechos ocurrieron entre el 20 de abril de 2020 y el año 2022, en diferentes oportunidades en el interior del domicilio al que el niño concurría por encontrarse al cuidado de sus abuelos, y padres del acusado.

La víctima, quien tenía entre 7 y 8 años de edad, relató que el hombre lo sometía a distintas situaciones abusivas que se repetían de manera cotidiana. Además, el niño refirió que el imputado lo amenazaba para que accediera a acercarse, ya que el agresor estaba en silla de ruedas.

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El imputado fue condenado como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, en concurso real con acceso sexual con acceso carnal reiterado.