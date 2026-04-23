Se produjo un incendio en una vivienda en Pablo Acosta al 800

En la madrugada de este jueves se produjo un incendio en una casa en Pablo Acosta al 800 cuyo saldo solo arrojó daño materiales.

La dueña del lugar, una mujer de 24 años indicó que el fuego inició en el techo del inmueble, pero desconoce cuál fue el motivo de que se iniciara el foco ígneo.

Personal policial y peritos tratan de establecer cuales fueron los motivos de inicio del incidente y se inician actuaciones por averiguación de causal de incendio. Interviene la UFIJNº 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.