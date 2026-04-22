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Insólito momento en Copa Argentina: un hincha se robó la cámara de la transmisión en pleno partido

Fue en la victoria de Gimnasia y Esgrima La Plata, por 3 a 0, ante Acassuso.

Un momento insólito y divertido se vivió esta noche en el partido de Copa Argentina, que terminó ganando Gimnasia y Esgrima La Plata ante Acassuso, por los 16avos de final del certamen.

En plena transmisión, un hincha tomó la cámara de la televisación en vivo de TyC Sports y se enfocó a sí mismo.

Esto generó que durante algunos segundos el partido deba seguir siendo transmitido por la toma a nivel de campo de juego, del estadio de Estudiantes de Caseros.

Finalmente, el hincha fue retirado del estadio y televisación del encuentro siguió su curso normal.

Más allá de esta curiosa situación, que se hizo muy viral en redes, el Lobo platense se impuso por 3 a 0 con goles de Franco Torres, a los 53 minutos, Renzo Giampaoli, a los 56, y Nicolás Schelotto, a los 86.

En la próxima instancia, Gimnasia se medirá ante el ganador del duelo entre San Lorenzo y Deportivo Riestra, por los octavos de final.

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