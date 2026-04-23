Falleció Rubén Fillottrani, un referente del club Leandro N. Alem

Fillottrani, con la copa del torneo que lleva su nombre. Foto: ABB.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

El fallecimiento, esta mañana, de Rubén Fillottrani, a los 85 años, enluta al club Leandro N. Alem y el básquetbol local, en el ámbito deportivo.

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Sus últimas apariciones públicas vinculadas al deporte fueron durante la inauguración de las obras en el Daniel Lacunza y en el partido inaugural del torneo superior, en cancha de Napostá.

Es que justamente este año, la Asociación Bahiense lo distinguió, poniéndole su nombre a la Liga Bahiense de Básquetbol Oro.

Fillottrani, un pilar de la entidad verdirroja, también fue un fiel colaborador de la ABB, siendo de los dirigentes de palabra que dejó su huella en el ámbito local.

"Siempre estuvo. Muchos años de la historia del club, que a veces fueron buenos y otros no tanto, si no hubiese sido por su presencia, el destino del club Alem hubiera sido bastante distinto. Hasta la semana pasada estuvimos haciendo juntos cosas administrativas y operaciones por el club", le contó a "La Nueva", su actual presidente, Eduardo Di Chiara.

Respetado por todos, el contador Fillottrani fue presidente en distintos períodos de Alem y también cumplió una larga trayectoria en la Cooperativa Obrera.

El 10 de julio de 2003 fue elegido para su primer mandato como Presidente, que se extendió hasta julio de 2004, cargo que volvió a asumir en julio de 2010 hasta julio de 2012 y en julio de 2017 hasta julio de 2018.

Había nacido en Yutuyaco, una pequeña población rural cercana a Rivera y poco después su familia se radicó en nuestra ciudad.

En 1963 ingresó como empleado de la Caja de Crédito Bahiense, convertida en 1979 en el Banco Coopesur, cuya gerencia general llegó a ejercer.

Ese mismo año fue nombrado subgerente general en otro banco cooperativo, el Vallemar de Punta Alta, cargo en el que permaneció hasta que esa entidad fue incorporada por el banco BUCI.

A raíz del fallecimiento, en todas las canchas donde se disputen los partidos de la LBB Oro, hoy se realizará un minuto de silencio.

