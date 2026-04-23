El sistema de faltas provincial será objeto de análisis por especialistas

Las nulidades en los procedimientos de tránsito será uno de los temas a analizar.

Conocimientos prácticos y el análisis de casos de la justicia de Faltas bonaerense serán los ejes de las jornadas que el próximo mes se realizarán en el Colegio de Abogados de Bahía Blanca (CABB).

La actividad, gratuita y para público en general, se llevará a cabo el martes 5 y miércoles 6 de mayo, cuando disertará casi una docena de abogados expertos en la temática.

El primer panel de expositores lo abrirá el magíster Adrián Carbayo, especialista en Derecho Administrativo y docente de la UNS, que hablará de "La insubsistencia de la acción contravencional y el cese de la potestad sancionatoria en la ley 13.927".

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Más tarde expondrá su colega Eleonora Trevisi, secretaria del instituto de Derecho Administrativo del CABB y especializada en Derecho Empresario, quien se referirá a "La incompetencia en la ley provincial 13.927. Su impacto en la garantía de juez natural y en el principio ne bis in idem".

La jornada inaugural se extenderá desde las 16 hasta las 20 y como moderadora actuará la letrada Evangelina Benítez.

Los encuentros se desarrollarán de manera presencial en el auditorio "Héctor Furlong" del CABB, ubicado en Sarmiento 54, y también virtual vía Zoom para el interior del Departamento Judicial bahiense.

Las reuniones, denominadas "Visión estratégica del sistema de faltas en la provincia de Buenos Aires. Nociones prácticas y jurisprudencia", cuentan con la organización del Instituto de Derecho Administrativo del CABB y del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur.

Más charlas

Durante el segundo panel del martes se escucharán conceptos sobre "La operatividad del plazo razonable en la ley 13.927", a cargo del juez de Faltas de Tornquist, Oscar Lanaro.

Su par del distrito de Pellegrini, Gastón La Menza, disertará sobre "El decreto ley 8751/77. Requisitos de las actas. Nulidades". El abogado Fernando Perazzo moderará estos paneles.

En el tercer bloque Marcos Frank, especialista en Derecho Penal y auxiliar letrado de la Defensoría oficial bahiense, expondrá respecto de "La rehabilitación en materia de tránsito y la inconstitucionalidad de la actualización de la Unidad Fija en la pena de multa".

El juez Correccional Nº 1 de Bahía, Gabriel Giuliani, brindará conocimientos sobre "La valoración de la prueba contravencional". El moderador será Martín Argañín.

El miércoles, en la misma franja horaria, se ofrecerá el cuarto panel compuesto por la jueza de Faltas bahiense, Soledad Monárdez, que hará referencia al "Derecho Administrativo local: tutela del ambiente, inspección municipal y proceso de faltas (decreto ley 8751/77). Allanamientos. Jurisprudencia".

Sobre la misma temática disertará la abogada Luciana Lambertucci, técnica universitaria en Medio Ambiente (UNS). La moderadora será la letrada Celeste Kissner.

Buena fe y nulidades

En el último panel se escuchará a la letrada Yanela Torres exponer acerca de "El exceso ritual manifiesto como mecanismo de denegación de justicia y afectación del principio de buena fe y confianza legítima en el procedimiento recursivo en la ley 13.927".

Mariano Rudolf, exagente del juzgado Correccional Nº 3 local, aportará nociones sobre "Nulidades en el procedimiento de alcoholemia y de constatación de estupefacientes. Jurisprudencia".

Como cierre de las jornadas Martín Grassi, secretario del Juzgado administrativo de infracciones de tránsito provincial de Bahía Blanca, analizará el tema "Prescripción y principio de insignificancia en materia de tránsito". Moderará el letrado Juan Cruz García.

Si bien las actividades son gratuitas, el derecho a certificado cuesta 20.000 pesos (arancel general); 10.000 (matriculados CABB); y 5.000 (jóvenes y abogados senior).

Los estudiantes de la UNS que participen (cupos limitados) no abonan el certificado.