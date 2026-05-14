Reta: dos ladrones golpearon y le robaron dinero a un hombre

La policía investiga un violento asalto sufrido anoche por un vecino de la localidad balnearia de Reta, quien fue golpeado por dos delincuentes que ingresaron a su casa buscando dinero en efectivo.

El hecho se produjo poco antes de las 21, cuando los sujetos irrumpieron en el domicilio y sorprendieron a Carlos Porfiglio.

Trascendió que los individuos tiraron al piso a la víctima, lo que le provocó un corte y sangrado en la frente.

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Posteriormente le cubrieron la cabeza y lo golpearon, exigiéndole la entrega de plata presuntamente proveniente de la venta de un vehículo.

Los voceros mencionaron que el dato que manejaban los ladrones no era correcto, por lo que luego de revisar la propiedad terminaron escapando con algo de efectivo y documentación. (La Voz del Pueblo)