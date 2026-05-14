Pese a un gran golpe, Maligno Torres se metió en las semifinales de la Copa del Mundo

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Concluida la etapa de clasificación, será José Torres el único representante nacional en las semifinales de la Copa del Mundo de BMX Freestyle que tienen lugar en Montpellier, Francia.

Maligno superó con creces la primera ronda, al sumar 82.06 puntos y quedar sexto entre los mejores 70 riders del planeta.

El vigente campeón olímpico salió a la pista luego de un tremendo golpe sufrido en las prácticas, por el que se encuentra bien, pero en plena recuperación y llevando a cabo muchas sesiones de hielo.

El otro ciclista argentino en la competencia es el neuquino Manuel Turone, quien tuvo dos buenas pasadas y quedó al borde de la clasificación, ya que avanzaban los primeros 24 y finalizó 29º con 72.4 puntos (el 24º hizo 75.1).

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"Lastimosamente faltaron detalles en ambas pasadas y no llegué a la puntuación necesaria para entrar a semifinales, de todas formas el viaje continúa y seguimos disfrutando", contó Manu.

Ambos se encuentran acompañados por Pablo Biffarella y Maximiliano Benadia.

Todos los clasificados: 1º Rimu Nakamura (Japón, 87.59), 2º Marcus Christopher (Estados Unidos, 86.23), 3º Arsenii Liubishkin (Rusia, participando como neutral, 83.53), 4º Jordan Clark (Gran Bretaña, 83.39), 5º Gustavo Batista de Oliveira (Brasil, 82.32), 6º José Torres (Argentina, 82.06), 7º Anar Aliev (Sudáfrica, 81.45), 8º Samual Grace (Australia, 81.36), 9º Justin Dowell (Estados Unidos, 81.30), 10º Miller Temple (Gran Bretaña, 81.14), 11º Alec Danelutti (Australia, 81.09), 12º Irek Rizaev (Rusia, neutral, 81.01), 13º Nick Bruce (Estados Unidos, 80.76), 14º Nikita Fominov (Rusia, neutral, 80.08), 15º Maxime Chalifour (Canadá, 79.29), 16º Jeffrey Whaley (Canadá, 78.42), 17º Lars Kindermann (Alemania, 78.24), 18º Kenneth Tencio (Costa Rica, 77.87), 19º Bryce Tryon (Estados Unidos, 77.71), 20º Jacob Thiem (Estados Unidos, 77.70), 21º Dylan Hessey (Gran Bretaña, 77.31), 22º Mike Varga (Canadá, 76.88), 23º Reef Way (Gran Bretaña, 75.25) y 24º Kaine Mitchell (Gran Bretaña, 75.1).

Tanto en la semi como en la final (con 12 ciclistas) se tomará la mejor de las dos pasadas para determinar la posición.

También mañana seguirá la competencia femenina, aunque no hubo argentinas entre las 26 registradas.

El calendario de la Copa del Mundo contará con cuatro rondas: la segunda cita será en Birmingham, Alabama, EE. UU. (del 6 al 9 de agosto), la tercera en Shanghái, China (del 15 al 18 de octubre) y finalmente, la cuarta en Sakai, Japón (del 26 al 29 de noviembre).