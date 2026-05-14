Qué es el CReAR Federal: la red que intentará mejorar el deporte argentino

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Este miércoles se llevó a cabo en Rosario el lanzamiento oficial del CReAR Federal, una iniciativa que propone un cambio de paradigma en la forma de planificar, acompañar y proyectar el crecimiento deportivo en la Argentina.

El encuentro marcó el inicio formal de la implementación del programa a escala nacional con la firma del convenio del Comité Olímpico Argentino y del Comité Paralímpico Argentino con el Gobierno de la provincia de Santa Fe, que así se transformará en el primer distrito en desarrollar la estructura.

El acto estuvo encabezado por el intendente rosarino Pablo Javkin; el presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia; el presidente del Comité Paralímpico Argentino, Gustavo Borro; el vicepresidente corporativo de Programación Estratégica del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Christian Asinelli; la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe, Victoria Tejeda; el secretario de Deporte de la provincia de Santa Fe, Fernando Maletti; la secretaria de Deporte y Turismo de Rosario, Alejandra Mattheus; y el subsecretario de Deporte de Rosario, Diego Sebben.

"Antes de ser intendente pensaba que no podía ser que Argentina no tuviera una sede del Enard (Ente Nacional del Alto Rendimiento) en el interior. Rosario era la ciudad que podría claramente ser la sede de eso. Hicimos una propuesta, nos tocó asumir y ahí empezó todo", recordó Javkin.

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"El deporte es un gran vehículo de creación de comunidad, de cuidado de nuestros chicos, de esfuerzo colectivo, porque un pibe que está en el club va a tener zapatillas, va a tener comida, va a tener contención. Cuando uno piensa en la cadena de esfuerzo voluntario que implica tener estos 400 clubes que hay hoy en la ciudad es una cadena de esfuerzo que vale oro y que para nosotros es estratégico", agregó.

Pablo Javkin

Por su parte, Sebben mencionó que "el CReAR Federal es un modelo de gestión integral del deporte, federal, que es diferente y no centraliza, sino que federaliza. Está compuesto por nueve programas que son flexibles, lo que significa que se pueden ajustar a ciudades grandes, a ciudades chicas o formatos diferentes donde se pueda llevar adelante este esquema”.

"Todos los atletas son parte de este proyecto, como lo es también para el Comité Olímpico Argentino y para el Paralímpico. Son el centro de funcionamiento de todo esto, desde el inicio hasta que termina, igualando la posibilidad de un deportista que pueda haber nacido en Cachi, a uno que puede estar en Córdoba, en Santa Fe, en Buenos Aires. Esta iniciativa intenta federalizarlo en ese sentido", contó.

Mario Moccia

Finalmente, Moccia valoró el rol de la ciudad en materia deportiva y su respectiva trayectoria.

"Elegimos Rosario para este lanzamiento porque entendemos que hoy, con los Juegos que ya se hicieron y los que se van a hacer, Santa Fe y Rosario están a la vanguardia del deporte en Argentina. Es la provincia que muestra el camino y nos permite socializar esta experiencia con el resto del país", enfatizó.

De qué se trata

El CReAr Federal es una política pública impulsada por el COA y el Copar que tiene como objetivo fortalecer el desarrollo deportivo desde la base hasta el alto rendimiento, generando condiciones más equitativas para todos los deportistas del país.

En términos concretos, el CReAR Federal funcionará como una red federal para mejorar el desarrollo deportivo articulando el trabajo entre provincias, municipios, clubes, federaciones, universidades y equipos técnicos. A través de esta estructura se implementarán evaluaciones a deportistas, programas de formación, capacitaciones y acciones de acompañamiento integral que permitirán mejorar la calidad del entrenamiento y optimizar el uso de recursos.

De acuerdo a lo comunicado oficialmente, todos los datos estarán unificados en el Sistema Integrado de Gestión del Deporte (Siged), donde las poblaciones intervinientes podrán acceder en cualquier momento para ingresar datos, chequear resultados e informes y sacar conclusiones que servirán para el desarrollo deportivo, siempre con la o el atleta en el centro.

El modelo que ahora se proyecta a nivel nacional tiene como antecedente la experiencia desarrollada en la ciudad de Rosario, donde este esquema de trabajo ya mostró resultados concretos en evaluación deportiva, formación integral y articulación institucional a través del Centro Regional de Alto Rendimiento (CReAR).

La puesta en marcha del CReAR Federal representa una decisión estratégica para el deporte argentino. Su implementación permitirá ordenar la política deportiva, optimizar el uso de recursos y fortalecer el trabajo de provincias, federaciones y clubes, consolidando una red de desarrollo que abarque todo el país.

El lanzamiento del programa marca el inicio de una nueva etapa en la planificación deportiva nacional con la mirada puesta en un objetivo central: construir un sistema más equitativo, más eficiente y verdaderamente federal, donde el talento pueda ser detectado, acompañado y proyectado en cualquier punto del territorio argentino.