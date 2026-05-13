Sin financiamiento: "El deporte argentino atraviesa una situación sumamente difícil y preocupante"

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Atletas olímpicos y paralímpicos, referentes deportivos y directivos del Comité Olímpico Argentino, el Comité Paralímpico Argentino y la Confederación Argentina de Deportes mantuvieron una reunión junto a la Comisión de Deportes de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en la que se abordó la problemática del financiamiento deportivo y la necesidad de avanzar en medidas concretas que permitan garantizar recursos sostenibles para el sistema deportivo argentino.

Quienes mantenemos diálogo constante con deportistas, entrenadores y dirigentes lo notamos a diario. Desde rifas hasta venta de empanadas, sorrentinos o pollos, pasando por colectas directas a un alias, cada acción se transforma en una actividad paralela, casi como una materia más dentro del desarrollo físico, técnico o psicológico.

Ni hablar de lamentos y de los que pese al esfuerzo no terminan llegando. Atletas con condiciones, que muchas veces se encuentran entre los mejores del mundo en su disciplina y otros que están en ese camino, pero no lo puede completar.

Por eso, cuando un compatriota no llega a una medalla, se pone contento con finalizar la prueba o simplemente celebra haber clasificado, invito a repasar el sacrificio y el tiempo perdido antes de elaborar una crítica desacertada.

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De ahí para abajo, hasta los clubes de barrio, millones de historias.

"El deporte argentino atraviesa una situación sumamente difícil y preocupante. Excede al alto rendimiento, es una herramienta estratégica de desarrollo que educa en valores y actúa de manera transversal con la salud, la educación y la identidad nacional, además de generar inversión y legado”, remarcó Mario Moccia, presidente del COA y titular del Enard.

En ese marco, alertó que hoy no hay recursos suficientes ni siquiera para preparar a los deportistas de cara a compromisos próximos y claves para clasificaciones internacionales.

Moccia también puso el foco en el financiamiento y en el incumplimiento de lo establecido en la Ley del Enard: “Desde diciembre de 2017 se dejó de percibir el 1 % de la telefonía en forma directa”.

Explicó que, de cumplirse el esquema legal vigente, “estaríamos triplicando nuestro presupuesto sin pedir recursos adicionales”. Y detalló el desfasaje presupuestario: con una inflación cercana al 200 % en 2023, la actualización recibida fue del 20 % para 2024, lo que habría llevado el presupuesto a aproximadamente 58.400 millones, pero hoy cuentan con cerca de 18.400 millones (menos de 14 millones de dólares), situación que —dijo— vuelve imposible pagar becas y salarios de entrenadores en niveles acordes lo que provoca fuga de técnicos.

Las voces de los atletas aportaron una dimensión central al debate:

Paula Pareto (exjudoca, vicepresidenta del COA y miembro del COI)

“Los deportistas son embajadores de valores como el respeto, la responsabilidad y la empatía. La gente ve lo que hacemos y lo imita”, y concluyó: “Invertir en deporte es un éxito asegurado para la sociedad y también para reducir el gasto público”.

Cecilia Carranza Saroli (exregatista y entrenadora)

“Lo que estoy haciendo con mis atletas tiene fecha de caducidad, porque solo no se llega a ningún lado".

Walter Pérez (exciclista y entrenador)

“Hoy la incertidumbre que tenemos es muy fuerte. No podemos planificar nada. Tenemos atletas clasificados que no van a poder viajar por falta de recursos”.

Laura Martinel (exjudoca y entrenadora)

“Construir un atleta lleva en promedio 12 años, si ese proceso se detiene, perdemos todo ese trabajo. No se puede planificar en la emergencia permanente”.

Paula Meizoso (dirigente de sóftbol y tercera vocal del COA)

“Somos actores voluntarios que sostenemos lo que hoy parece insostenible. Detrás de cada deportista hay una red que también se cae cuando faltan recursos”.

Franco Florio (atleta)

“Soy el que recibe la respuesta de que no hay plata y que no podemos viajar. Si no hay planificación, se va a generar una brecha enorme. Hoy ni siquiera hay alguien con quien sentarse a hablar para encontrar soluciones”.