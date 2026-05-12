Menos crecimiento y más inflación: las previsiones de grandes bancos y consultoras para 2026

Los analistas privados empeoraron sus proyecciones para este año en variables como la actividad económica, la inflación y el consumo. Sin embargo, prevé mayores exportaciones y superávit comercial, lo que llevará al dólar a mantenerse sin sobresaltos.

Así se desprende del relevamiento mensual realizado por Focus Economics. “La economía ha tenido un comienzo débil en 2026, manteniéndose prácticamente estancada en términos interanuales entre enero y febrero, debido al bajo rendimiento de sectores como la construcción, la hotelería, la industria manufacturera, el comercio minorista y mayorista, y la administración pública. Esto ha contrarrestado en gran medida el auge de la producción agrícola y energética, impulsada por una cosecha excepcional y el aumento de la producción del yacimiento energético de Vaca Muerta, respectivamente”, señaló.

El trabajo, que recolecta las estimaciones de casi medio centenar de bancos y consultoras, también destacó la fuerte caída del índice de confianza del consumidor y la aceleración de la inflación hasta el pico de marzo. “Ambas cifras auguran un panorama desfavorable para el gasto privado”, anticipó el trabajo. En el extremo opuesto, resaltó la flexibilización de algunos controles cambiarios por parte del Banco Central.

Con este panorama, los analistas recortaron sus proyecciones de crecimiento económico para 2026: pasaron de 3,2% a 2,9% en el último mes. Según explicó Focus Economics, la baja se explica por la débil actividad económica registrada en lo que va del año junto con el aumento de los precios mundiales de la energía.

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“Si bien la sólida producción agrícola y energética brindará apoyo, los sectores orientados al mercado interno, como la industria manufacturera, la construcción y el comercio minorista, tendrán un desempeño deficiente debido a la alta inflación, la austeridad fiscal y la competencia extranjera”, detalló el reporte.

En cuanto a indicadores de la economía real, los analistas hicieron las siguientes estimaciones:

La producción manufacturera crecerá 1,5% en 2026, lo que significó un descenso de 0,6 puntos porcentuales respecto al mes anterior.



El consumo privado se expandirá 2,4% en 2026, es decir que hubo un recorte de 0,4 puntos en los últimos 30 días.



El aumento de la inversión prevista en capital fijo pasó de 4,5% a 3,8% en un mes.



La proyección de desempleo para 2026 creció 0,1 puntos en 30 días y llegó a 7,3%. De todos modos, representaría una caída con respecto al 7,5% registrado a fines del año pasado.



Con respecto a la inflación, las previsiones para 2026 crecieron en el último mes. La medición al final del período (similar a la que publica el INDEC) aumentó 2,4 puntos y llegó a 28,2%. Por su parte, la estimación sobre el aumento promedio de precios sumó 1,4 puntos hasta 30,4%.

Según el reporte, la suba mundial del precio de la energía será uno de los factores determinantes del incremento de precios este año, aunque reconocieron que las menores restricciones a las importaciones y la contención del gasto público limitarán las presiones inflacionarias.

Dólar, sin saltos abruptos

Los analistas relevados aumentaron sus expectativas de exportaciones para 2026: prevén que se incrementen 10% este año, lo que significó un alza de 3,1 puntos en el último mes. “Nuestros expertos prevén un superávit comercial de US$15.600 millones en 2026 y de US$14.900 millones en 2027″.

Con esos ingresos adicionales de divisas, los privados esperan que el peso se deprecie sin saltos abruptos. Los analistas de FocusEconomics estimaron que el dólar de cambio cerrará 2026 en $1686,70 ($12 por debajo de la proyección del mes anterior y 20% por encima del tipo de cambio mayorista actual) y finalizará 2027 en $1975,3 (lo que representó un alza de $18 en un mes).

Una consultora inglesa habló de un “decepcionante” primer trimestre

La consultora inglesa Oxford Economics también publicó este martes un reporte sobre la Argentina. Allí, mantuvo la proyección de crecimiento para este año en 2,4%, por debajo del consenso relevado por FocusEconomics. A la vez, subió 0,3 puntos su previsión de expansión del PBI para 2027 hasta 2,8%.

“A pesar del decepcionante crecimiento del primer trimestre en comparación con nuestras expectativas y las del mercado, el sector energético se mantiene sólido. La reducción de los impuestos a la exportación y la cosecha de soja del segundo trimestre seguirán impulsando el crecimiento".

A la vez, resaltó que la imagen presidencial bajó recientemente y llegó al punto más bajo desde que asumió. “Si bien las elecciones presidenciales de 2027 aún están lejos, la preocupación de los inversores y la caída en la aprobación podrían provocar salidas de capitales del país, como ocurrió antes de las elecciones intermedias de 2025, lo que ejercería presión sobre el peso argentino”, advirtió.

Para fines de este año, Oxford Economics prevé que el dólar llegue a $1621,80, algo por debajo del consenso del mercado. En ese sentido, remarcaron que esperan que el peso se mantenga fuerte debido al crecimiento de las exportaciones.

Con respecto a la inflación, los pronósticos de la consultora se ubicaron por encima de la media del mercado. Prevén una suba de precios promedio de 34,7% para 2026 y de 25,5% para 2027. (con información de TN)