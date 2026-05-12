Maitena Vázquez y tener un pueblo detrás, el respaldo a su compañera trans y el sueño de jugar en Bahía

Chañares, de James Craik perdieron con el bicampeón Ferro en semifinales de la Liga Nacional Femenina y contó en su plantel con la bahiense Maitena Vázquez.

"No pensábamos llegar tan lejos. El técnico desde el primer momento lo dijo y creyó en nosotras. En todo el proceso lo fuimos creyendo y llegamos hasta donde llegamos, que fue una locura. Muy felices por el resultado, a pesar de la derrota", destacó Maitena, en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

La localidad cordobesa de 6.000 habitantes vivió a pleno esta experiencia.

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"El pueblo fue una locura. Nos siguieron a todos lados, mismo cuando jugamos en Buenos Aires se llenó un micro. Se sintió y estuvimos muy agradecidas", contó.

El respaldo ayudó a mantener el invicto como local durante 20 partidos. La primera derrota llegó cuando cruzaron, justamente, con la zona Sur.

"La diferencia entre la zona Norte y la Sur se sigue sintiendo. A Berazategui le ganamos y Ferro es el campeón y súper fuerte, lo sabíamos", reconoció.

Al margen de lo colectivo, para la bahiense se trató también de una muy buena experiencia individual.

"Personalmente estoy muy feliz. Fue una gran temporada individual y del equipo. Un proceso muy lindo y me tocó un rol bastante principal, al que no estaba acostumbrada", resaltó.

En el plantel cordobés jugó la tucumana Stefanía Lucero, la primera basquetbolista transgénero, quien vivió alguna situación incómoda después de ganarle a Berazategui el primer cruce.

"Fue feo, ella no se sintió bien con eso, pero intentamos que quede ahí, en comentarios después que perdieran. Intentamos ignorarlo, porque teníamos que prepararnos para Ferro y nada nos podía romper, ni a ella ni a nosotras. Ella desde el día uno fue una genia. Se armó un grupo hermoso, éramos todas iguales. Nosotras nos reímos de todo y en cualquier momento, en entrenamiento, afuera, ganemos o perdamos", contó Maitena.

La diaria Maitena la disfrutó a pleno.

"No estaba acostumbrada a vivir en un pueblo, pero fue hermoso y no me arrepiento de nada. Literalmente, se formó una familia en un pueblo. Íbamos todos para el mismo lado. Fue muy lindo el acompañamiento", destacó.

Maitena, de orígenes en Pacífico, también se refirió a la posibilidad, algún día, de volver a jugar en nuestra ciudad, que tiene a 9 de Julio participando en la Liga Provincial, con la posibilidad de ascender a la Liga Nacional.

"Me encantaría volver a Bahía, no tener que irme tan lejos y poder jugar en mi casa. Por eso le digo a las chicas que disfruten que tienen la Liga a un paso. En todos lados que voy me dicen 'Bahía, la Capital del Básquet y ningún equipo jugando la Liga. Jugar en Bahía sería un sueño'", admitió.

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