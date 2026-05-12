Más motosierra: Milei recortó $2,4 billones para mantener el equilibrio fiscal

El presidente, Javier Milei, avanzó en un recorte de gasto público superior a los $ 2,4 billones para mantener el equilibrio de las cuentas públicas.

Así se desprende de un análisis detallado efectuado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública sobre la ejecución presupuestaria al 7 de mayo de 2026, que revela la profundidad de la reestructuración fiscal.

El informe señala que el ajuste no solo alcanzó a la obra pública y los subsidios, sino que golpeó con dureza programas de salud oncológica, infraestructura escolar y la seguridad en rutas nacionales.

En este marco, el Gobierno Nacional ha formalizado una reducción neta del gasto de $ 2.439.416 millones, lo que representa una contracción del 1,6% sobre el crédito vigente total de la Administración Pública.

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Sin embargo, esta cifra global oculta recortes que, en programas específicos de infraestructura y desarrollo social, superan el 50% y llegan, en casos extremos, a la eliminación total de la partida.

Tesoro y subsidios a empresas

El mayor volumen del ajuste se procesó a través de las Obligaciones a Cargo del Tesoro, donde la disminución alcanzó los $ 1.470.533 millones.

Esta poda del 11,7% en el sector impactó directamente en la asistencia financiera que el Estado brinda a empresas públicas: se quitaron $ 200.000 millones a firmas de energía, $ 48.000 millones a las de educación y $ 22.374 millones a las de obras públicas. Adicionalmente, el rubro de otras asistencias financieras sufrió un recorte masivo de $ 1.198.420 millones.

Impacto en la inversión vial

Dentro del Ministerio de Economía, que tuvo una baja general de $ 521.939 millones, el caso de la Dirección Nacional de Vialidad es emblemático. El organismo perdió $ 97.104 millones de su presupuesto, pero el detalle interno muestra una parálisis casi total en áreas de seguridad. El programa de ejecución de obras de seguridad en rutas nacionales fue recortado en un 98,9%, dejando apenas una cifra simbólica frente a los $ 19.499 millones originales.

Peor es la situación del mantenimiento y reparación de obras de arte (puentes y estructuras), cuya partida de $ 14.639 millones fue eliminada al 100%.

Otras áreas afectadas en Economía incluyen el mantenimiento de rutas nacionales ($ 19.840 millones menos), las construcciones viales ($ 32.336 millones menos) y la rehabilitación de calzadas ($ 13.016 millones menos).

Salud y educación

El Ministerio de Salud registra una merma de $ 70.467 millones. El ajuste recayó en el programa de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud, que perdió $ 25.000 millones, una caída del 44,7%. También se recortaron $ 20.000 millones en el acceso a medicamentos e insumos, y $ 5.000 millones en el programa de prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer, lo que representa una quita del 32,8% para esta partida específica.

En el ámbito del Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Educación sufrió un recorte de $ 78.711 millones. Los fondos para infraestructura y equipamiento escolar cayeron un 46,6% ($ 21.687 millones menos) y el Fondo de Compensación Salarial Docente fue reducido en $ 8.930 millones. El Plan Nacional de Alfabetización, un eje central de la gestión, también sufrió una baja de $ 35.288 millones.

Provincias y seguridad

La relación financiera con los gobernadores sufrió un golpe contundente. El Ministerio del Interior recortó su programa de Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional en $ 320.711 millones, una caída del 55,5%. Además, se redujeron fondos para el deporte comunitario e infraestructura deportiva en 4.281 millones.

En defensa el ministerio perdió $ 48.904 millones. Las quitas más fuertes se dieron en el alistamiento operacional de la Fuerza Aérea ($ 16.500 millones), el Ejército ($ 12.622 millones) y la Armada ($ 15.220 millones). En seguridad Interior, la Dirección Nacional de Migraciones perdió $ 6.765 millones, mientras que el Servicio Penitenciario Federal sufrió una baja de $ 2.814 millones.

Ciencia, Cultura y Justicia

El sector científico no fue ajeno a la tendencia. El CONICET sufrió un recorte de $ 3.281 millones y la CONAE de $ 4.410 millones. Especialmente crítico fue el recorte en la investigación y desarrollo de medios de acceso al espacio, que perdió el 74,3% de sus fondos. Asimismo, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología tuvo una baja de $ 11.809 millones, destacando un recorte del 27,7% en la formulación de políticas científicas.

Finalmente, el Poder Judicial registró una quita de $ 41.452 millones en la Justicia Federal y $ 26.843 millones en la Justicia Ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, el Poder Legislativo redujo su presupuesto en $ 14.423 millones, afectando tanto al Senado como a la Cámara de Diputados y la asistencia social del personal legislativo. (con información de NA)