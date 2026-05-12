Un estado de México usará perros robots para la seguridad en el Mundial 2026: cómo funcionarán

El municipio de Guadalupe, en Monterrey, México, sumó cuatro perros robot tácticos para potenciar su actual esquema de seguridad, garantizar el orden y prevenir incidentes durante los partidos del Mundial 2026 que se celebren allí.

Los canes robóticos integran la nueva División K9-X, diseñada para tareas de prevención y disuasión, en apoyo a labores de vigilancia, atención y monitoreo.

Los perros robot funcionan a través de una aplicación y un celular, que sirve como pantalla para ver la cámara de cada unidad, y un control parecido al de las consolas de videojuego, que se adhiere al celular. Cada policía a cargo de un perro robot tuvo un entrenamiento.

Con esta tecnología, la policía municipal busca detectar situaciones inusuales, lo cual permitirá a las fuerzas reaccionar más rápido y de forma segura ante potenciales riesgos.

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"Por tierra estos perros robots de K9-X van apoyar al policía con una primera intervención, con video y entrar finalmente a sitios de riesgo para cuidar la integridad física de los elementos, van a intervenir los robots en caso de alguna riña, en caso de persona alcoholizada”, detalló el alcalde Héctor García, en la presentación oficial de esta tecnología.

Los perros robot están equipados con cámaras de video de alta definición, sensores de visión nocturna y un sistema integrado de comando de voz.

Actualmente, estos dispositivos de seguridad ya realizan intervenciones de control en los partidos de la liga local del club Rayados de Monterrey.

De cara al Mundial, estos canes brindarán apoyo en recorridos de áreas amplias, para detectar comportamientos u objetos inusuales, identificar aglomeraciones fuera de lo normal y alertar inmediatamente a los cuerpos de seguridad y protección civil. (NA)