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Punta Alta.

Lo atraparon con un salchichón, dos vinos y discos de empanadas robados

Lo acusan de forzar la puerta de una despensa y llevarse mercadería.

La Policía de Punta Alta aprehendió esta mañana al sospechoso de romper la puerta de una despensa de Alvear y Moreno y robar mercadería: un salchichón entero, dos vinos y tres paquetes de discos de empanadas.

Se trata de Brandon Zimmermann, de 20 años, a quien interceptaron cerca de las 6:40.

Según indicaron desde la Comisaría local, se recibió un llamado de emergencia que permitió ubicar y aprehender a Zimmermann en San Luis al 400, con los elementos sustraídos, quedando a disposición de la Fiscalía N° 15 por robo.

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