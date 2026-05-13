La noche se pintó tricolor en la LBB Oro Femenino

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Bahiense del Norte derrotó como visitante a Estudiantes, 61 a 56 y Villa Mitre hizo lo propio como local, ante Sportivo Bahiense, 77 a 36, al disputarse la sexta fecha -primera de las revanchas-, correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Oro Femenina, "Viviana Albizu".

Tuvo jornada libre 9 de Julio.

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De esta manera, Bahiense quedó como único puntero.

En la próxima fecha, el martes, se medirán Bahiense-9 de Julio y Sportivo-Estudiantes. Libre, Villa Mitre.

Estudiantes 56, Bahiense 61

Tras perder el primer cuarto 21-11, Bahiense del Norte se recuperó, ganó el segundo 19-14 y el tercero 21-8, para terminar imponiéndose a Estudiantes, por 61 a 56.

Bahiense convirtió 10-23 en triples e ingresando desde el banco Paloma Vecchi aportó 16 unidades (3-4 en t3, aunque curiosamente sumó 3-10 en t1). En tanto, Camila Cabrera metió 10 puntos y bajó 7 rebotes. A la vez, Juana Montivero se sumó con 13 unidades (3-6 en t3) y 4 rebotes.

Ana Liz Carcas dejó atrás a Sofía Trellini.

Ana Liz Carcas, poco efectiva para el cesto, terminó con 7 rebotes y 3 asistencias.

Victoria Escudero presiona a Renata Vasconcelo.

En el albo, sobresalió Victoria Escudero, con 21 unidades (1-3 en t3, 5-9 en t2 y 8-11 en libres), además de 12 recobres y 4 asistencias.

Estudiantes (56): S. Trellini (11), V. Escudero (21), V. Hollman (7), I. Basaul (2), L. Mansilla (5), fi; J. Rodríguez (5), L. Hiebaum, K. Kovach (2) y M. Iglesias (3). DT: Julián Manqueo.

Bahiense (61): A.L. Carcas (3), J. Montivero (13), M.V. Pérez (6), R. Vasconcelo (2), G. Rial (11), fi; A. Rodríguez, P. Vecchi (16), C. Cabrera (10), I. Canutti, C. Zanotto y C. Pisani. DT: Luciano Deminicis.

Cuartos: Estudiantes, 21-11; 35-30 y 43-51.

Árbitros: Ariel Di Marco⁩ y Alberto Arlenghi.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Villa Mitre 77, Sportivo 36

Villa Mitre dominó a Sportivo Bahiense, 77 a 36.

En la visita faltó su principal jugadora Paulina Lazar, lesionada.

En la Villa hubo mucha rotación, siendo Azul Carli la principal goleadora, con 18 puntos (2-5 en t3, 4-6 en t2 y 4-5 en t1), además de bajar 6 rebotes.

En tanto, Ailín Larrosa convirtió 10 unidades y tomó 6 rebotes.

Villa Mitre (77): B. Marcocci (4), Juliana Brossard (11), A. Carli (18), M. Tellez, Josefina Brossard (10), fi; A. Larrosa (10), M. Leal (7), M. Morresi (5), T. Giannecchini (6), G. Berdini, A. Kroneberger (2) y M.B. Veiga (4). DT: Giuliano Labrocca.

Sportivo (36): S. Fernetich (7), A. Prada, P. Fernández (3), J. Salvarezza (5), R. Boccatonda (6), fi; l. Gherzi (6), L. Uthurralt (4), A. Lella, A. De la Puente, B. Cunningham (2), E. Islas (3) y R. Hammerschmidt. DT: Bruno Sagripandi.

Cuartos: Villa Mitre, 16-9; 41-18 y 61-30.

Árbitros: Alexia González y Fabrizio Rey⁩.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Posiciones

1º) Bahiense, 9 puntos (4-1)

2º) Villa Mitre, 8 (3-2)

3º) 9 de Julio, 7 (3-1)

3º) Estudiantes, 7 (2-3)

5º) Sportivo, 5 (0-5)