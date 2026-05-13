"Los jugadores de Sociedad Sportiva hoy están saliendo `vacíos de la cancha´", dijo Diego Samuel

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Después de la goleada del último domingo Sociedad Sportiva se enfoca esta semana en su próximo rival del regional Norpatagónico de rugby: Marabunta de Cipolletti. Partido previsto para el sábado venidero en La Carrindanga, en una tercera fecha que decidirá las posiciones finales de la etapa clasificatoria.

El 111-7 a Roca RC no fue, para Las Palomas, un marcador aislado. El equipo bahiense parece haber acentuado la brecha de juego respecto de sus rivales ya que no se trata del primer resultado con un piso de al menos 50 puntos de diferencia. Los únicos partidos con finales más acordes al rugby fueron la ida contra Argentino (victoria del Blanco por 25-3), la reválida frente a Neuquén RC (25-24) y el debut ante Liceo de Mendoza en el TdI B (27-24).

Más allá de los números, que son un signo de volumen de juego y efectividad en ambos lados de la cancha, Sociedad Sportiva dio un salto de calidad en otros aspectos. Algo sobre lo que se refirió el head coach Diego Samuel en diálogo con "La Nueva.", a modo de balance hasta el momento.

-¿Cómo se tomó el el resultado del domingo?

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-La realidad que los chicos jugaron al cien por cien todo el partido. Sin importar el resultado, fueron a buscar puntos constantemente, que fue una de las cosas que hablamos en la charla previa y con lo cual venimos trabajando también mentalmente. Es decir: no importa cómo se vea el partido se sigue jugando los 80 minutos a la mayor intensidad que podamos. Ya en el partido contra El Nacional (85-0) los chicos jugaron todo el partido a full. Lo venimos trabajando y lo vienen cumpliendo. Fijate que tanto el partido contra Neuquén RC como con Liceo (Mendoza) se pudo resolver en la última jugada, en los últimos minutos ¿Por qué? Porque estamos con esa mentalidad, más allá de que están bien físicamente. Estamos con esa mentalidad de ir a buscar el partido hasta que suene el silbato y se termine. Venimos hablando mucho con el grupo de líderes y con los que son referentes de enfocarnos en los 80 minutos y jugar seriamente todo el encuentro.

-¿Los números, la estadística y los resultados del equipo hasta ahora reflejan el nivel actual? ¿Se puede esperar más o crees que ya están en un techo?

-No, para mí el techo se lo pone uno. Siempre se puede mejorar, aunque sea de a un centímetro o de a un pasito, se puede crecer en mejores tomas de decisiones, mayor disciplina, evitar penales y que no te metan tries por ejemplo. Siempre se puede mejorar, aunque sea de a muy poquito. Confiamos en el proceso de mejora contínua e ir para adelante constantemente. Los chicos lo están recepcionando, lo están trabajando un poquito más cada partido.

-También vienen cumpliendo los objetivos: lideraron invictos todo el Oficial, al que le queda la definición contra Argentino. También lograron la clasificación al Regional Pampeano A y al Torneo del Interior B, donde además ganaron el primer partido además. Incluso ahora están en semifinales del Norpatagónico.

-Sí, más allá de tener por ahí mojones u objetivos puntuales a lo largo de la temporada, fue algo que se planteó de ir jugando y ser lo más competitivos posible en cada cosa que nos tocara. En charlas o entrenamientos hablamos de que si nos toca ganar por uno, ganamos por uno. Si nos toca ganar por mucha diferencia como pasó el fin de semana, laburar para eso. Es decir, no aflojar en el nivel de rendimiento. Y en cuanto a los objetivos, sí, el primero fue entrar al Torneo del Interior y después de dos años se cumplió. Fue una inyección anímica para todo el plantel. Osea, la verdad que fue un lindo desafío antes de que empiece el año y haberlo cumplido está bueno. Sobre todo por el trabajo que están metiendo los chicos, en entrenamiento, físicamente con el gimnasio, está está muy bueno.

-La defensa es otro aspecto de la solidez de Sociedad Sportiva. ¿Hicieron un "clic" esta temporada?

-Ya el año pasado se trabajó en eso. Por ahí nos venía costando más en la parte disciplinaria. Capaz que hacíamos algunos penales de más, pero ya desde el año pasado con Ramiro Martínez Gambino, el entrenador de defensa, estamos laburando mucho el uno a uno, el tackle, ir abajo y reposicionarse, tackle de abajo y reposicionarse. El año pasado por ahí los chicos tenían un poco de ansiedad y hacíamos algún penal más dentro de lo esperable. Este año la verdad que en todos los partidos, si bien arrancamos por ahí no tan bien, ya en los últimos disciplinariamente estamos muy bien cuando no tenemos la pelota. En general en todos los partidos se puede mejorar, siempre. Venimos teniendo un buen desempeño en la parte disciplinaria, en línea generales.

-Y buena rotación de jugadores también…

-Sí, sí, una de las ideas fue ampliar la base de jugadores que compiten por un lugar para poder llevar adelante todo el proceso del Regional Pampeano, que es un torneo largo. De ese modo los jugadores llegarán acostumbrados a meterle minutos en cancha. Y bueno, esa fue la idea tanto en la primera parte del torneo local como en el Norpatagónico, ir rotando. Siempre con seriedad y con jugadores que sean competitivos y estén a la altura para poder llevarlo. La competencia interna hace que los chicos sientan que ninguno tiene el puesto ganado sino que tienen que competir todas las semanas por un lugar.

-Un detalle que muestra la mentalidad vigente es el hecho que, por ejemplo, el domingo se cayó el partido contra UNS en Intermedia (NdR: porque Roca RC no trajo esa categoría) y buscaron cubrir ese hueco con un amistoso contra Puerto Belgrano RHC, cuando bien pudo darse descanso.

-Sí, tenemos un plantel en algunos puestos bastante largos, en otros por ahí no tanto y la idea es que la mayor cantidad de chicos jueguen todos los fines de semana. Porque también, al ser un deporte amateur, entreno, entreno, entreno y no toca jugar... Te baja las ganas y el compromiso. Si entreno, es para jugar. Nosotros, gracias a Dios, por el trabajo que hacemos en el club y por como venimos trabajando ya hace años, como que lo que fue la pandemia, donde hubo un bajón grande, lo pudimos sobrellevar y no nos pegó tanto en cantidad de jugadores. A su vez también el grupo es muy bueno, los líderes laburan muy bien porque los chicos que van subiendo se sienten parte. Y que cada chico que sube sienta que tiene un lugar, hace que el grupo agrande.

-¿Recordás, por tu pasado como jugador y/o entrenador de Sportiva, algún equipo de Primera que jugase mejor que el actual?

-Son años diferentes. Cada temporada, cada equipo que logró resultados en su momento lo hizo de manera tremenda. Si vos me apuras, el mejor equipo es el de 2019, que consiguió el mayor logro deportivo que fue ser campeón del Regional Pampeano A. Jugaba mejor. ¿Por qué? Porque obtuvo el resultado. Entonces, el resultado más importante que el club puede conseguir, para mí, es el título del Regional Pampeano. Pero cada equipo va dando lo mejor. El actual es un gran equipo, que siempre está dando lo máximo. Los jugadores están concretando ese "clic" de dar siempre lo máximo. Nosotros les decimos que deben "salir vacíos de la cancha". Y los jugadores de Sociedad Sportiva hoy están saliendo "vacíos de la cancha".