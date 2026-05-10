Norpatagónico: Sociedad Sportiva y Universitario avanzaron a semifinales

Joaquín Rey Saravia apoya uno de sus tres tries de la tarde en La Carrindanga. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Con goleadas bahienses se completó este domingo la segunda fecha del campeonato regional Norpatagónico de rugby, certamen que cuenta con la participación de ocho equipos de las uniones Sur y Alto Valle.

Sociedad Sportiva y Universitario aseguraron hoy su clasificación a semifinales, junto con Neuquén RC y Marabunta, que dieron ayer el paso hacia los cruces.

Resta disputarse la tercera y última fecha el fin de semana venidero, en la que los ganadores de Sociedad Sportiva-Marabunta y Neuquén RC-Universitario confirmarán los puestos de cara a los cruces. Pero que finalmente se jueguen, dependerá de un asterisco reglamentario...

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Según acordaron las organizadoras Sur y Alto Valle, si los resultados de la última fecha arrojan cruces entre clubes de una misma unión, no se llevarán a cabo las semifinales sino que se tomará el resultado entre sí de la segunda fecha del correspondiente torneo local para determinar a los finalistas de este regional.

Este domingo Sociedad Sportiva reflejó en el marcador final la brecha de nivel ante Roca RC, al que derrotaron por 111-7 en La Carrindanga, donde el árbitro fue Omar Villafañe (Sur).

Como viene ocurriendo según el desafío (Oficial Oro, Norpatagónico o Torneo del Interior), el XV blanco presentó en el partido principal algunas modificaciones en su formación titular para darle ritmo de juego a los que vienen alternando en Primera e Intermedia. De todos modos, no perdió la contundencia: 17 tries, encabezando la cuenta el centro Pedro Zorzano (5), seguido por Joaquín Rey Saravia (3), Juan Francisco Malanga (2), Patricio Cantalejos (2), Alan Martínez, Felipe Inchausti, Gerónimo Rivas Pompei, Felipe Serrat y Santiago Báncora.

Además hubo conversiones de Ignacio Ficcadenti (7) y de Mateo Köhler (6).

Al cabo del primer tiempo los locales se impusieron 45-0, ante un rival que se armó con muy pocos habituales titulares y completó con mayoría de jugadores de su Intermedia, motivo por el cual no jugó el preliminar. Hubo sí un amistoso entre Sociedad Sportiva y Puerto Belgrano RHC.

Los locales formaron así: Iñaki Azcoitía, Juan Francisco Malanga, Uriel Troncoso; Francisco Cantalejos (capitán) y Juan Cruz Harguindeguy Puccinelli; Thiago Loiacono, Felipe Inchausti, Gerónimo Rivas Pompei; Ignacio Ficcadenti y Tomás Bermúdez; Alan Martínez, Joaquín Rey Saravia, Pedro Zorzano, Felipe Serrat; Patricio Cantalejos. Entrenador, Diego Samuel.

Como relevos participaron Santiago Báncora, Mauricio Torrisi, Tomás Cossi, Federico Stein, Joaquín Marne, Rafael Larrañaga Astibia, Mateo Köhler y Agustín Machado.

En el otro partido, Universitario también plasmó claras ventajas ante Patagonia RC al superarlo por 52 a 5 en el complejo Héctor Gatica, donde el árbitro fue Rafael Jornet (Sur).

El preliminar lo animaron "Uni" y Los Patos (acompaña a Patagonia RC ante la falta de Intermedia), con triunfo visitante por 32-19.

Las Pirañas se reencontraron con la victoria en la división principal luego de cuatro fechas tomando como referencia el Oficial Oro, campeonato que todavía tiene pendiente la disputa de la décima y última fecha.

Lo hicieron de manera muy efectiva con siete tries convertidos, con hat-trick del centro Lautaro Carrio Biagetti (3) más tries de Santiago González Lamponi (2), Marcos Torresi y Álvaro Núñez.

Las conversiones fueron de Tobías Andrade (6 más un penal) y Sebastián Barrera (1).

Los locales salieron de arranque con Michael Aquino, Santino Verón, Juan Ignacio Gil; Ernesto Theaux y Valentín Gorla; Santiago Farías, Marcos Torresi, Martín Rivero; Tomás Fara y Tobías Andrade (capitán); Facundo Freire, Álvaro Núñez, Lautaro Carrio, Santiago González Lamponi; Sebastián Barrera. Entrenador, Mariano Minnaard.

Como recambio actuaron Walter Trionfetti, Dylan Williman, Matías Lorenzo, Lautaro Vera, Aucan Morales, Emiliano D'Amico, Joaquín Cariac y Mauro Rudel.

La fecha comenzó el sábado con victorias de Neuquén RC ante Santa Rosa RC por 75 a 0 y de Marabunta ante El Nacional por 68-22.

La tercera y última se jugará el próximo fin de semana, con Sociedad Sportiva-Marabunta y Roca RC-El Nacional por la zona 1 y Neuquén RC-Universitario y Santa Rosa RC-Patagonia RC en la zona 2.

Amistosos en Palihue

Este domingo también se jugaron otras dos fechas correspondientes al campeonato Apertura de rugby femenino de la URS.

Palihue se quedó con las victorias 21-0 (WO) correspondientes a las jornadas 7 y 8 que se desarrollaron en las instalaciones del club bahiense, donde Sol de Mayo no pudo presentar plantel completo.

De todos modos, las visitantes armaron un combinado con jugadoras de Puerto Belgrano RHC para poder aprovechar la jornada y no perder ritmo.

El certamen lo lideran las Verdes en condición de invictas.

Quedan cuatro fechas (dos jornadas) que se jugarán el próximo domingo en UNS (fechas 9 y 10) y por último en Palihue el domingo 31 del corriente (fechas 11 y 12).

Apertura Desarrollo

Este fin de semana se llevó a cabo la séptima fecha del campeonato Apertura Desarrollo de la URS.

En el tramo final de la fase clasificatoria cada punto vale oro para los equipos que buscan clasificar a semifinales, cuando quedan tres fechas por delante y una pendiente del pasado 26 de abril que no se jugó por alertas meteorológicas.

En nuestra ciudad Universidad Nacional del Sur perdió ante Punta Alta RC por 34 a 30 en La Madriguera.

Fue la segunda derrota consecutiva para UNS, que venía de caer la fecha pasada ante Puerto Belgrano RHC (hoy tuvo fecha libre). Para los puntaltenses fueron puntos importantes para tomar distancia de Palihue, que marcha 3º y este domingo superó a Sol de Mayo por 32-20 como local, en otro partido de la zona 1.

En el grupo 2 se jugó un sólo encuentro: Pringles RC superó de local a Coronel Suárez RHC por 32-14 y se arrimó al líder e invicto Cazadores de Tres Arroyos, que tuvo fecha libre.

La octava programación tendrá estos compromisos:

Zona 1: Punta Alta RC-Puerto Belgrano RHC y Palihue-UNS. Libre, Sol de Mayo.

Zona 2: Coronel Suárez RHC-Tres Arroyos RC. Libres, Pringles RC y Cazadores (en este grupo desertó Ferroviario de Dorrego).