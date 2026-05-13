Súper Liga: Universitario, Pacífico, Monte y Puerto Belgrano salen a la cancha

Cuatro equipos de la Asociación Bahiense de Hockey comenzarán a disputar hoy -y hasta el domingo- la Fase 1 de la Súper Liga Argentina, que fiscaliza la Confederación Argentina con sedes en distintos puntos del país.

En la rama femenina, los elencos de nuestro medio que participarán son Universitario "A", Pacífico "A" y Atlético Monte Hermoso.

Uni se presentará en Rosario, el Verde lo hará en Mendoza y el Atlético será local en el balneario.

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En Caballeros, en tanto, Puerto Belgrano -por segunda oportunidad- será el representante de la ABH.

El elenco de La Base disputará la Fase 1 "B" en Tucumán, tras ser campeón del Regional "A" en 2025.

El campeón de cada sede (Rosario será doble sede en Damas), se clasificará a la siguiente instancia o Fase Final: el Súper 8 del próximo año, que ya no tendrá equipos del Torneo Metropolitano porque que decidieron no participar.

*Monte, en casa

Atlético Monte Hermoso, el vigente heptacampeón local, se dará el gran gusto de disputar la Fase 1 en su casa, siendo sede en la cancha de agua del Complejo Municipal.

En ese contexto histórico, el albirrojo se presentará entre hoy y el viernes en el último turno de las 19.

Por el Grupo "B", el albirrojo se medirá sucesivamente ante: Jockey Club de Rosario "B", Universitario de Salta y Palermo Bajo de Córdoba.

Por la otra zona irán Jockey Club de Rosario "A", Tigres RC, Regatas Andino de Mendoza e Independiente.

Luego el sábado comenzarán los cruces (las semis irán 17.40 y 19.30) y el domingo se definirán las posiciones finales (el partido decisivo está programado para 15.30).

"Estamos con muchas ganas, muy emocionadas. Después de tantos años poder recibir por primera vez un torneo nacional va a ser un momento histórico para nuestro club", reconoció la histórica Giselle "Yiyo" Juárez en la previa, en diálogo con La Nueva.

Para este certamen, Monte sumó a dos jugadoras para su plantel.

Se trata de la suarense Michelle Cárdenas, quien luego de dos temporadas en el albirrojo había vuelto a Deportivo Sarmiento, y la mendocina Priscila Moyano, del club San Jorge.

Además, también formará parte del cuerpo técnico Rolando Rivero, entrenador de la Selección de Uruguay.

"Estamos bien, entrenamos muchísimo para llegar a esta instancia. Sabíamos que iba a ser una Liga especial por jugarla de local. Eso era un enfoque positivo", le contó el DT Agustín Scanio a La Nueva.

"Creo que va a ser un torneo muy competitivo, tenemos la mirada en ir partido por partido, paso a paso. Queremos ir armando una idea y una solidez del equipo, va a ser muy importante para este torneo que es muy corto y pueden pasar muchas cosas. Siempre hay que tener en la cabeza que tiene que se todo muy prolijo. Estamos bien, tenemos que tratar de competir y tener nuestra mejor versión", agregó Agustín.

*El plantel de Monte

-Jugadoras: Alheli Miranda, Noela Sueldo, Brisa Cuevas, Carola Dichiara, Morena Cervatto, María Sol Ayala, Bárbara Dichiara, Antonella Cárdenas, Malena Artaza, Morena Andrade, María Sol Malewski, María Emilia Larsen, Giselle Juárez, Lucía Alejo, Daiana Ackerley, Deflina Hernández, Macarena Flors, Michelle Cárdenas y Valentina Fernández.

-Entrenador: Agustín Scanio.

-Asistente: Rolando Rivero.

-Entrenador: Martín Berlatto.

-Preparadora física: Abril Loncaric.

-Psicólogo: Ignacio Busca.

-Kinesiólogo: Julio Modesti.

-Cámaras: Dolores Sierra y Rodrigo Servidio.

-Analista: Facundo Paredes.

-Jefe de equipo: Juan Facendini.

*Universitario "A" en Rosario

Universitario "A" se presentará en una de las sedes de Rosario, luego de meterse en la final del Torneo Apertura local, siendo el mejor de la fase regular.

El albirrojo debutará hoy temprano, cuando se mida a las 9 ante Santa Fe RC, por la primera fecha de la Zona "A".

Mañana, en tanto, cruzará ante Gimnasia y Tiro "A", desde las 14.

Mientras que el viernes cerrará la fase de grupos ante Independiente de Tandil, otra vez a las 9.

Por el otro grupo irán Universitario de Córdoba, San Juan Rugby "A", Provincial y Universitario de Rosario.

El sábado, las semis se disputarán a las 15.40 y 17.20 y el domingo la final está programada para las 14.40.

"Venimos con otro aire, nos está yendo bien en el torneo local. Eso nos dio un envión importante para enfrentar esta competencia", le contó el entrenador Ezequiel Muñoz a La Nueva.

"El hecho de tener la cancha de agua también nos juega a favor, poder entrenar en la misma superficie que vamos a jugar acá creo que nos hace venir mas preparados que el año pasado, que tuvimos entrenar en una cancha de arena de tenis. El club apostó a la cancha de agua y creo que ahí tenemos un punto a favor", agregó Peque, en relación a la histórica obra inaugurada por Uni días atrás.

"Iremos partido a partido, como decimos siempre y enfocados en el objetivo", cerró Muñoz.

*El plantel de Universitario

-Jugadoras: Agostina Aguzzi, Morena Guimaráenz, Sofía Macchia, Josefina Calió, Guadalupe León, Valentina Kluin, Valentina Abarzúa, Carmela Baratelli, Ana Paula Gieser, Valentina Guimaráenz, Julieta Kluin, Amparo Sabatini, Lola Ramírez, Agostina Dottori, Martina Orioli, Bianca Sardi, Isabella Orioli, Delfina Montesi y Bianca Gette.

-Entrenador: Ezequiel Muñoz.

-Asistente: Leonardo Woodward.

-Asistente. Thiago Bonifazi.

-Preparador físico: Javier Pérez Moreno.

-Cámara: Alejo Lemel.

-Jefa de equipo: Marina Cappa.

*Pacífico, en Mendoza

Pacífico "A" vivirá otra gran experiencia en Mendoza, donde se presentará en otras de las sedes de la competencia.

El Verde integrará la Zona "A" y debutará hoy ante el local Murialdo, desde las 12.50 en el estadio de Godoy Cruz, donde disputará toda la primera fase.

Mañana, en tanto, se medirá ante Atlético del Rosario "A", desde las 11.10.

Mientras que el viernes cerrará la etapa clasificactoria ante Banco Provincial de Santa Fe, a las 19.30.

La Zona "B" estará integrada por Banco de Mendoza, Uncas RC, Popeye de Salta y Huirapuca.

El sábado, las semifinales irán a las 19 y 20.40 y el domingo, el partido por el título comenzará a las 14.30.

*El plantel de Pacífico

-Jugadoras: Morena Romero, Milagros Agesta, Belén Gabbarini, Ana Gonzalía, Florencia Donati, Lucía Perdigón, Victoria Fittipaldi, Valentina Guerra, Milena Gabbarini, Maite Guerra Bonifazi, Yuliana Vallejos, Renata Ortiz, Candela Pujol, Delfina Guerra Bonifazi, Julieta Errazu, Nahiara Bérgamo, Aylén Mascazzini y Dana Roa.

-Entrenador: Pablo Laschiaza.

-Asistente: Matías Leiva.

-Preparador física: Franco Fittipaldi.

-Psicólogo: Martín Laschiaza.

-Cámara: Nicolás Conti.

-Jefa de equipo: Florencia Suárez.

*Varones: Puerto en Tucumán

En la rama masculina, Puerto Belgrano se presentará en Tucumán disputando la Fase 1 "B", luego de ser campeón del Regional "A" en 2025.

El equipo de La Base formará parte de la Zona "A" y debutará ante Talleres de Paraná desde las 12.

Mañana, en tanto, se enfrentará ante Old Lions a las 13.40.

Mientras que el viernes culminará la primera fase frente a San Jorge, también a partir de las 13.40.

"La palabra es ilusión, después de la experiencia en Santiago del Estero (en 2024) y haber sido campeones del Regional el año pasado, con los pies en la tierra pero nos ilusionamos. Iremos paso a paso y ojalá que podamos hacer partido, venimos a competir", dijo la entrenadora del equipo Lucía López Izarra.

La Zona "B" la integrarán Alemán "B", San Vicente, La Salle y Los Tarcos.

Las semifinales del sábado se jugarán a las 15.40 y 17.30 y la final irá el domingo a las 16.

*El plantel de Puerto Belgrano

-Jugadores: Santiago Álvarez, Milton Barrientos, Emanuel Buide, Francisco Cañizares, Ariel Conti, Joaquín Díaz, Manuel Fernández, Joaquín Franchi, Mauricio González, Julián Mazzarello, Gonzalo Mazzarello, Guillermo Miranda, Juan Francisco Ordieres, Thiago Parella, Manuel Pereyra, Fermín Portela, Diego Romano, Mateo Sagreras y Franco Viel.

-Entrenadora: Lucía López Izarra.