La millonaria oferta que prepara el PSG para ir por Julián Álvarez

París Saint-Germain prepara una oferta millonaria por Julián Álvarez, delantero argentino del Atlético de Madrid, de cara al próximo mercado de pases europeo.

Si bien el equipo dirigido por Luis Enrique tiene el foco puesto en la final de la Champions League ante Arsenal, la dirigencia parisina ya comenzó a moverse pensando en la próxima temporada y tiene al atacante campeón del mundo como uno de sus grandes objetivos.

El PSG ya inició conversaciones con el Atlético de Madrid y evalúa una propuesta global cercana a los 150 millones de euros, compuesta por dinero en efectivo y futbolistas como parte de pago. La oferta incluiría 50 millones de euros más los pases de Gonçalo Ramos y Kang-In Lee.

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Además, el conjunto francés le ofrecería a Álvarez un contrato de 10 millones de euros por temporada, aunque por el momento el delantero no presionó para salir del club español y públicamente manifestó sentirse cómodo en el “Colchonero”.

El futuro del ex River podría definirse después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, ya que el delantero forma parte de la prelista de la Selección argentina y es uno de los nombres con grandes chances de integrar la nómina definitiva de Lionel Scaloni.