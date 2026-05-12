Según ARCA, más de 80.000 personas se sumaron a la propuesta para sacar los "dólares del colchón"

Más de 80.000 contribuyentes ya adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias, según informó el ministro de Economía, Luis Caputo.

La cifra todavía está lejos del universo potencial de un millón de personas que podrían sumarse al esquema, uno de los instrumentos que el Gobierno impulsa para incentivar el uso de los llamados “dólares del colchón”.

El dato se conoce a pocas semanas del vencimiento de Ganancias, que opera en junio. Precisamente, la adhesión al nuevo régimen se aceleró en las últimas semanas.

El esquema forma parte de la estrategia oficial para simplificar la relación de los contribuyentes con el fisco. Caputo destacó el crecimiento registrado desde que se habilitó el aplicativo digital para realizar las presentaciones.

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Según informó ARCA, el sistema había comenzado con unos 5800 inscriptos y luego sumó nuevas adhesiones durante el pasado mes de abril.

Fue después de la puesta en marcha de la herramienta digital que permite cargar declaraciones juradas con datos precargados y validaciones automáticas.

El dato que siguen en el Palacio de Hacienda es cuántos de esos contribuyentes finalmente terminarán presentando la declaración jurada bajo el régimen simplificado y no a través del esquema general.

La adhesión, por sí sola, no implica automáticamente que el contribuyente utilice fondos no declarados ni que complete el trámite definitivo.

De hecho, algunos especialistas vienen advirtiendo que todavía puede haber contribuyentes que cambien de opción antes del vencimiento o personas que se sumen más adelante.

Según el esquema difundido por ARCA, quienes adhieran al régimen y cumplan con la presentación y el pago acceden a beneficios fiscales vinculados con la presunción de exactitud de la declaración. (TN)