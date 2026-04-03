Dólares del colchón: cuánto crecieron los depósitos desde que se reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal

La Ley de Inocencia Fiscal, que busca que los argentinos saquen sus dólares “del colchón” y los lleven al sistema financiero, muestra resultados magros. A casi dos meses de la reglamentación de ARCA, los depósitos en dólares del sector privado apenas crecieron US$809 millones.

Para tomar dimensión del aumento, se puede comparar con la suba de US$927 millones registrada en enero, antes que el organismo recaudador publicara su normativa.

Así lo muestran los datos oficiales que recopila el Banco Central (BCRA). El 9 de febrero, cuando el ente recaudador publicó la reglamentación, los depósitos bancarios en moneda extranjera del sector privado totalizaban US$37.887 millones, mientras que el 30 de marzo llegaban a US$38.696 millones.

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El pico en las colocaciones -no solo desde la reglamentación de la ley, sino desde que se publica la serie estadística- fue el 2 de marzo, con US$39.212 millones. Esa cifra significaba un crecimiento de US$1325 millones desde la reglamentación, pero no logró mantenerse.

De todos modos, los depósitos en dólares del sector privado se mantienen cerca de los máximos históricos, lo que demuestra una mayor confianza de los ahorristas en el sistema bancario.

Atento a eso, el Gobierno no solamente impulsó el pago de transacciones cotidianas en dólares, sino que también enfocó una parte de su estrategia financiera en intentar captar esos ahorros.

Para ello, lanzó este año dos bonos en moneda estadounidense en el mercado local y volverá a ofrecerlos en las próximas licitaciones de deuda.

Por otra parte, la Comisión Nacional de Valores (CNV) también permitió que los agentes de Bolsa (ALYC) y las billeteras cripto puedan recibir directamente los dólares “del colchón”, sin pasar por una cuenta bancaria.

Por lo tanto, en el sistema bursátil y en el mundo cripto podría haber fondos extras que se hayan formalizado a partir de la Ley de Inocencia Fiscal.

Así, el Gobierno buscó ampliar el universo de posibles receptores de los dólares “del colchón”, ya que los bancos se habían mostrado reticentes a recibirlos. Banco Nación tomó la iniciativa en diciembre, apenas aprobada la ley.

Las entidades privadas, en cambio, optaron por la cautela y esperaron a que ARCA reglamentara. Sin embargo, el texto de ese organismo se refiere mayormente al régimen de Ganancias al que deben adherir quienes quieran exteriorizar sus ahorros, pero no hace referencia a cuestiones operativas.

Por eso, algunos bancos siguen esperando aclaraciones por parte del BCRA, que descartó emitir una comunicación sobre el tema.

Después de la reglamentación, las entidades de capitales nacionales agrupadas en Adeba publicaron un resumen de la Ley de Inocencia Fiscal con el título “Trae tus dólares al banco”.

El presidente de esa asociación, Javier Bolzico, afirmó que "el régimen de inocencia fiscal permitirá a la gente llevar sus dólares ganados en buena ley al banco, sin temor que ARCA los persiga. Y a los bancos, aumentar sus oferta de créditos en dólares”.

No obstante, algunos bancos reconocían hace más de un mes lo que ahora muestran los magros números de crecimiento de depósitos: no hay un aluvión de dólares porque los clientes no tienen interés en formalizar depósitos nuevamente, después del blanqueo de 2024. (Fuente: TN).